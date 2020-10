Il piccolo gufo salvato dal mega incendio in California: il video diventa virale

Persino nei momenti più drammatici, in cui l'unica cosa a cui pensare è lottare contro il fuoco, mettere in salvo le famiglie e cercare di salvaguardare il più possibile l'ecosistema dalla distruzione, c'è spazio per la tenerezza.

E dunque è diventato virale il post dei pompieri californiani - Orange County Fire Authority - che hanno salvato un piccolo barbagianni dall'incendio che ha colpito la zona di Silverado. Una vera "apocalisse di fuoco", così è stata soprannominata, che ha causato l'evacuazione di più di 100mila persone. Sulle cause ci sonoi più ipotesi, dal mozzicone di sigaretta al guasto di una linea elettrica.

In ogni caso, come dicevamo, tra tante notizie drammatiche c'è spazio anche per la tenerezza, e così è diventato virale il tweet della Fire Authority che mostra il video di un piccolo gufetto - un barbagianni, per l'esattezza - salvato dai pompieri: l'animale, avvolto in una giacca, è stato buono per tutto il tempo, probabilmente molto spaventato e stanco, ma si è anche goduto le carezze e le coccole dei pompieri che lo hanno salvato, con quel musetto tenerissimo tipico della sua specie.

"Questa sera presto una delle nostre squadre ha salvato un barbagianni dalle fiamme dell'incendio di Silverado. Sta bene e ora si trova alla protezione animali".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.