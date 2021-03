Guida con migliaia di api in auto: la foto da incubo diventa virale

Una foto a dir poco inconsueta sta imperversando su internet: mostra una donna alla guida di una Toyota Prius nella quale sembra ci sia uno sciame d’api.

Jocelyn Jordan, colei che ha postato lo scatto su Facebook, ha ripreso letteralmente al volo la donna che guidava l'auto piena di api con il suo telefonino nei giorni scorsi in Alabama.

Dall’immagine si può intravedere una cassa di legno, che ha tutta l’apparenza di essere un’arnia, appoggiata sul sedile posteriore dell’auto.

Come tutti sanno l'arnia è il ricovero artificiale dove vive una colonia di api domestiche, e dove, come nella struttura naturale dell'alveare, costruisce il favo, quell’insieme di celle esagonali a base di cera costruito dalle api nel loro nido per contenere le larve della covata e per immagazzinare miele e polline.

E in un’arnia possono vivere migliaia di api che, evidentemente non proprio contente del trasloco in atto, sono uscite a vedere cosa stava succedendo invadendo l'interno dell'auto. Tutto ciò mentre la donna che si trova alla guida del veicolo appare completamente impassibile e continua a guidare con calma olimpica.

Pare che la donna al volante stesse conversando al telefono mentre le api le ronzavano intorno. Jocelyn ha detto ai media: “Sono quasi morta di paura. Capisco che gli alveari debbano essere trasportati, ma sicuramente c'è un modo per farlo in sicurezza! Stava tranquillamente chiacchierando al telefono come se niente fosse. Le ho suonato il clacson quando ero dietro di lei pensando che non si fosse accorta delle api che sciamavano fuori dall’arnia e che l'avrei salvata dal pericolo, ma poi ho visto che gli insetti avevano invaso anche la parte anteriore dell’auto e la donna continuava a guidare tranquillamente. Sono rimasta scioccata! Per poco non uscivo di strada nel vedere la scena”.

Ma forse in realtà ciò che Jocelyn aveva davanti agli occhi era spiegabile molto più semplicemente. Le api di solito pungono solo quando si sentono minacciate, dunque probabilmente la donna alla guida della Prius era un’apicultrice che stava spostando i suoi preziosi insetti in una zona con una fioritura più propizia alla produzione del miele. Insomma sapeva cosa stava facendo e come farlo. Dunque niente panico.