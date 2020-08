Bimba paralizzata incontra il suo cane guida in ospedale, il suo sorriso commuove tutti

Resta paralizzata dopo un incidente automobilistico e il primo incontro con il suo cane guida fa il giro del mondo e commuove il web. La storia di Memphis Rose, una bimba di 6 anni di West Palm Beach in Florida e di Juliet, un cucciolo di Golden Retriver addestrato per starle accanto, ha toccato il cuore di tutti.

Lo scorso giugno la bimba era in macchina con lo zio e la nonna, diretta verso casa, quando un incidente ha cambiato per sempre la sua vita. I due parenti sono morti sul colpo, lei invece è stata portata in fin di vita in ospedale. I medici del St. Mary’s Medical Center l’hanno strappata alla morte.

Rose però ha riportato una grave lesione alla colonna vertebrale per la quale resterà paralizzata a vita. Negli ultimi due mesi è rimasta così ricoverata per la riabilitazione. Giornate dure che, però, sono state stemperate da una visita speciale. Juliet, un cucciolo di Golden Retriever, sarà infatti il cane che la accompagnerà come cane di servizio.

L'incontro dolcissimo tra la piccola Memphis Rose e il cane Juliet

Tra la piccola Rose ormai paralizzata e il cucciolo è stato amore a prima vista. La bimba, quando Juliet ha fatto ingresso nella sua stanza, ha iniziato a sorridere di gioia mentre il cane le è saltato addosso leccandola e facendole festa. Il momento, che ha commosso medici e infermieri, è stato immortalato dall’associazione Chasin a dream foundation che ha pubblicato le foto sulla sua pagina Facebook conquistando letteralmente il web.

La madre di Rose, intervista dalla stampa americana, ha raccontato di essersi commossa. “Mia figlia è sempre stata un’amante dei cani e da grande vuole diventare una veterinaria. Era così felice di incontrare Juliet che ha sfoderato il sorriso più luminoso di sempre, soprattutto quando le abbiamo detto che presto sarebbe stato il suo cane. E’ stato un momento magico dopo settimane orribili”.