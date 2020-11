Inghiottite da una balena mentre vanno in canoa: l'incredibile video che sta facendo il giro del web

Per fortuna le due ragazze in kayak che hanno vissuto questa terribile esperienza si sono salvate: pochi danni, ma tanta paura

Inghiottite da una balena: un’avventura che Julie e Liz, due kayakiste californiane, non dimenticheranno proprio mai.

È una bella giornata di sole ad Avila Beach, località balneare famosa per la possibilità di incontrare vicino alla costa non solo delfini e leoni di mare, ma soprattutto enormi balene che pesano fino a 40 tonnellate per 14 metri di lunghezza e vengono a cercare cibo. Dalla spiaggia tutti i giorni partono barconi, kayak, tavole, ogni mezzo è buono per avvicinarsi a questi grandi cetacei.

Julie e Liz salgono sul loro kayak e si avventurano in mezzo alla baia, in attesa dello spettacolo. Non possono immaginare però di star per vivere un incubo che ricorda per certi versi le avventure di Pinocchio, sì, ma in salsa horror: mentre stanno remando in tutta tranquillità, all’improvviso notano un branco di pesci che le circonda e subito dopo ecco, saltare fuori dall’acqua un’enorme balena che mentre inghiotte il suo cibo preferito, cioè i pesci, si trova tra i denti (o meglio, fortunatamente, tra i fanoni) anche le due ragazze urlanti e il loro kayak, sollevandole a più di due metri dall’acqua.

Non si sa se è stata la balena a sputare subito quel cibo "indigesto" o se sono state le ragazze che sono riuscite a liberarsi, fatto sta che qualche secondo dopo, tra le urla dei testimoni della mancata tragedia, le due si sono ritrovate in acqua miracolosamente tutte intere, con solo qualche livido sulle gambe e un’enorme carica di adrenalina.

L'episodio è stato filmato e riportato sul web da Whales of the World: