Runner inseguito da un puma per 6 minuti tra i boschi: “Amico, non mi va di morire oggi”

Ormai anche lui si presenta su Instagram come “quello del puma”. Il suo video girato tra le montagne della Utah mentre viene inseguito per sei minuti da un puma è stato visto da più di due milioni di persone su YouTube ed è diventato virale ovunque.

Il 26enne Kyle Burgess ha raccontato che stava facendo jogging nei boschi dello Slate Canyon quando a un certo punto vicino al sentiero la sua attenzione è stata attirata da quelle che pensava fossero linci rosse (conosciute anche come bobcat); avvicinandosi un po’ di più ha scoperto che invece quei felini erano cuccioli di puma. “E la loro madre non era felice di vedermi”.

L’animale ha iniziato quindi a seguire Burgess. Nel video il giovane, comprensibilmente spaventato, cerca in tutti di modi di allontanarsi senza però innervosire di più il puma. Tra imprecazioni e invocazioni (“Amico, non mi va di morire oggi”), i minuti passano e la tensione si fa insostenibile. Poi all'improvviso il puma si volta e corre via.

Inseguito da un puma per sei minuti: il video incredibile