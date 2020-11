Jordan, il gatto che ruba le scarpe (e le porta come 'trofeo' alla padrona) conquista il web

La padrona ha creato un gruppo su Facebook per pubblicare le fotografie delle calzature in modo che possano essere riconosciute e riconsegnate

È notte e tutto tace, le luci nelle casette di Altoona in Pennsylvania sono spente, gli abitanti riposano. Solo un’ombra furtiva si aggira nei cortili poco illuminati e senza far rumore si avvicina alle soglie delle case e agguanta quello che i proprietari lasciano fuori dall’uscio: le scarpe. Con la refurtiva il nostro ladruncolo corre via veloce e si confonde con le tenebre.

È giorno e BJ Ross come tutte le mattine apre la porta del cortile e rimane senza parole: qualcuno le ha lasciato sulla soglia alcune paia di scarpe, di genere diverso. BJ non capisce, non riesce ad immaginare chi può essere stato, pensa allo scherzo di un buontempone. Ma la mattina dopo di nuovo compaiono altre scarpe e Jordan, il suo bellissimo gatto bianco e nero la guarda soddisfatto, quasi a chiederle “Ti piace il mio regalo?”. BJ è esterrefatta e non crede ai suoi occhi: potrebbe essere stato Jordan a rubare tutte queste scarpe?

L’episodio si ripete tutte le mattine, e BJ si ritrova con stivali, mocassini, ciabatte, sneaker tutte perfettamente appaiate. Allora decide di indagare e mette una telecamera nel cortile per riprendere gli spostamenti notturni di Jordan: ed ecco che con grande stupore scopre che il suo amatissimo gatto è un genio del crimine, con una spiccata mania per le scarpe.

Tutte le notti Jordan si allontana da casa e va a visitare i cortili delle altre case del quartiere, acchiappando tutte le scarpe che trova.

BJ si è ritrovata in breve tempo con più di 50 paia di scarpe in giardino, dalle calzature da adulto a quelle da bambino, dai sandali alle ciabatte e decide allora di mettere un tracciatore GPS per scoprire la vita segreta del suo gatto. Il GPS svela una realtà straordinaria: il territorio d’azione di Jordan è molto vasto e il gatto percorre più di 10 chilometri tutte le notti. Il suo è un lavoro meticoloso, perché sa benissimo che alla sua padrona non può servire una scarpa spaiata, e così deve tornare a prendere la compagna, visitando più volte la stessa casa.

Il problema adesso è di restituire le scarpe ai legittimi proprietari, e così BJ ha creato un gruppo su Facebook per pubblicare le fotografie delle calzature in modo che possano essere riconsegnate. Il gatto ormai però è diventato una star e mentre “Jordan The Feline Cat Burglar” ha quasi 20.000 iscritti, sul sito jordanthefelinecatburglar.com si trovano magliette, tazze, adesivi per auto ed altro ancora con l’immagine del nostro eroe.