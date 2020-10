La lettera del nonno accanto al vecchio cesto del baseball commuove il web

Che mondo sarebbe senza la dolcezza e la delicatezza dei nonni! È commovente la storia che è diventata virale su Twitter - e poi su molti quotidiani - grazie a un post di Ethan Anderson, ragazzo che vive in Alabama, e che ha raccontato della particolare lettera che suo nonno ha lasciato accanto a un cesto colmo di vecchie palle da baseball.

Il tutto, posizionato in un campo, accanto alla gabbia di battuta dove nonno e nipote andavano ad allenarsi.

Ecco cosa dice la lettera:

Il nipote si è trasferito e vive a un paio di ore dai suoi nonni, e ha detto di andare a trovarli ogni tanto, ma non aveva mai realizzato quanto a suo nonno - che non immaginava la portata mediatica che avrebbe raggiunto la sua lettera - mancasse giocare insieme.

Il tweet:

My grandad left an old bucket of balls at the batting cages we used to go to with this note on them.... I’m not crying, you’re crying pic.twitter.com/zlQFwNq1R2