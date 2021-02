Durante il lockdown fotografa gli uccelli dalla finestra: gli scatti diventano virali e lui e famoso a livello mondiale

Con il lockdown, si sa, bisogna stare in casa, arrangiandosi a guardare il mondo dalla finestra. Ed è proprio quello che ha fatto un fotografo, con una serie di bellissimi scatti naturalistici che sono diventati virali, regalandogli fama internazionale.

Quanto lontano avrà dovuto spingersi per immortalare corteggiamenti e lotte di bellissimi uccelli variopinti? Quanto avrà dovuto aspettare, magari in condizioni estreme, prima di fare lo scatto giusto? Macché: Andrew Fusek Peters ha scattato queste bellissime immagini comodamente seduto nella cucina di casa sua, in Inghilterra.

Insomma, per adattarsi a questi tempi strani, il fotografo (che è sopravvissuto a un cancro e, a causa della sua salute delicata, ha rispettato rigorosamente l'isolamento per non correre il rischio di prendere il coronavirus) ha deciso di dedicarsi a soggetti vicini a casa. Ovvero, gli uccellini sugli alberi del suo giardino, visibili dalle finestre di casa.

È nato così il bellissimo progetto chiamato "La vita segreta degli uccelli durante il lockdown": Andrew è rimasto appostato per ore nella sua cucina, sorseggiando tè e aspettando il momento giusto con la sua Olympus EM Mark III. E le sue foto, una volta postate sui social, sono diventate virali.

Non è stato comunque semplicissimo: il fotografo ammette di aver dovuto aspettare la posizione giusta del sole, ogni giorno, per ottenere la luce giusta, con le condizioni meteo adatte. E niente sole contro il vetro, altrimenti si sarebbe visto il riflesso. E poi gli uccelli si muovono molto velocemente: Andrew ha rivelato alla stampa, infatti, che i pochi scatti pubblicati sono una selezione tra migliaia di immagini, ed è necessario conoscere il comportamento di questi animali per sapere esattamente quali sono i momenti migliori per fotografarli.

Insomma, in pochi scatti il fotografo è riuscito a dimostrare che anche nel giardino sul retro, ci può essere un'incredibile varietà di specie: la natura che sorprende anche a pochi passi da casa è una delle magie più grandi, anche per questo queste fotografie hanno avuto un così grande successo finendo sui giornali e sul web.