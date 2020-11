Lupi-robot mostruosi: il particolare metodo giapponese per difendere i cittadini dagli orsi

Togliamoci dalla testa l'idea del tenero orsetto di peluche: gli orsi veri, quando si avvicinano troppo, possono diventare una vera minaccia per l'uomo. Lo sanno bene in Giappone, dove a Takikawa, cittadina situata sull'isola di Hokkaido, è stato messo a punto un metodo molto particolare per contrastare le frequenti incursioni degli orsi in ambiente urbano.

Chi ha paura del lupo cattivo? Gli orsi, a quanto pare: e infatti per allontanarli a Takikawa sono stati fabbricati proprio dei lupi robot. Più che lupi, veri e propri lupi mannari dall'aspetto a dir poco mostruoso e inquietante, ma d'altronde il loro scopo è proprio spaventare.

I lupi robot sono stati sviluppati nell'ambito di un progetto portato avanti dall'azienda Ohta Seiki, dall'Università di Hokkaido e dall'Università di Agricoltura di Tokyo.

Come dicevamo prima, l'aspetto non è quello di un tenero lupetto, anzi, a dirla tutta è un incrocio tra Wolverine e Terminator, con occhi rossi lampeggianti e un repertorio di versi e ringhi gutturali e spaventosi.

I lupi robot sono destinati a entrare in azione ogni primavera per poi "spegnersi" a novembre, quando gli orsi vanno in letargo. "Vogliamo che gli orsi capiscano che gli insediamenti umani non sono posti in cui vivere" hanno spiegato i vertici della Ohta Seiki in un'intervista a The Mainichi.

Ma com'è andata in questi primi mesi di utilizzo? Anche se questi lupi mannari - palesemente finti per un umano - non avrebbero di certo ingannato Cappuccetto Rosso, pare che gli orsi invece abbiano preso la questione molto seriamente, e si siano effettivamente allontanati: basti pensare che a settembre, a Takikawa, nessun orso è stato più avvistato.