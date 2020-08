Maiali salvano un pesce spingendolo nello stagno: il video virale sul web

Dei maialini che salvano la vita a un pesce. Un atto di gentilezza che commuove il web. La scena è stata ripresa e pubblicata su Twitter da un funzionario dell'Indian Forest Service, Susanta Nanda, e in breve tempo è diventata virale raggiungendo ben oltre 57.600 visualizzazioni insieme a una pioggia di commenti.

Nel breve video si vedono dei maiali neri che, notando un pesce boccheggiante steso su un prato, iniziano a spingerlo con il muso fino allo stagno vicino. "Il più piccolo atto di gentilezza vale più della più grande intenzione" ha cinguettato Susanta Nanda.

Il video, diventato virale sui social, ha intenerito gli utenti. In molti hanno infatti commentato il gesto di questi animali che anziché mangiare il pesce tentano di salvargli la vita rimettendolo in acqua. "Gli animali stanno diventando più compassionevoli degli umani" è uno dei commenti. "Gli esseri umani dovrebbero imparare da loro", scrive ancora qualcun altro non riuscendo a trattenere lo stupore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.