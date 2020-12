Per non far sentire solo il bambino, la mamma mette un cartonato con la sua immagine in casa

Una giovane coppia giapponese ha escogitato un modo ingegnoso (e un po' assurdo) per far smettere di piangere il figlio di un anno ogni volta che si accorge che sua madre non è nei paraggi: ritagli di cartone a grandezza naturale della donna posizionati strategicamente nella stanza in cui sta giocando.

Fuki Sato è diventata dalla sera alla mattina una vera celebrità dopo che le sue foto cartonate a grandezza naturale sono diventate virali in tutto il mondo. Non tanto per il fatto che siano veramente realistiche – per quanto ben realizzate – quanto piuttosto per l’uso che ne è stato fatto e che ha attirato la attenzione dei social.

Sato e suo marito avevano un problema non banale, per quanto abbastanza comune, con il loro bimbo di circa un anno: il pargolo iniziava a piangere e a disperarsi non appena la mamma si allontanava e finiva fuori portata dei suoi vispi occhietti. Insomma la giovane Sato doveva stare sempre accanto al figliolo, pena strilli e capricci a non finire. Dal momento che stare al suo fianco 24 ore su 24, 7 giorni su 7 non era davvero una scelta praticabile i giovani genitori hanno deciso di rimanere sempre intorno al bambino, pur non essendoci davvero.

E così – dopo essersi fatti predisporre un paio di cartonati da lasciare in giro per casa nei punti strategici – il problema si è magicamente risolto. Il primo ritrae la madre in piedi ed il secondo, in una postura tipicamente giapponese, inginocchiata sorridente sul pavimento.

Chissà cosa deve aver pensato il piccolo vedendo la mamma (immobile) dappertutto!

Il padre del bimbo – assai fiero della trovata - ha pubblicato su twitter un video con il figlioletto intento a giocare sotto lo sguardo della mamma “cartonata”.

Il video, sulla sua pagina Twitter @sato_nezi, è stato visto più di 2,2 milioni di volte: mentre il papà filma dal divano la mamma sistema con attenzione la sua sosia di cartone ed al momento opportuno sgattaiola fuori dalla stanza e chiudendosi la porta alle spalle. Si sente il padre ridacchiare mentre il bambino si guarda intorno alla ricerca di sua madre e sembra essere contento nel vederla in cucina.

Se a tempo debito il pargoletto, una volta cresciuto, lascerà il suo cartonato alla mamma per non farla sentire sola mentre lui è in discoteca, sapremo dove ha preso l’idea.