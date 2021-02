Mangia hamburger del McDonald's ogni giorno da 20 anni (e se li è fatti anche tatuare)

C’è una cosa di cui David Geyer non può fare a meno: un bell’hamburger di McDonald’s.

Ed è talmente appassionato del bel panino universalmente conosciuto, che è da vent’anni che lo mangia tutti i giorni e ha già speso quasi 37.000 euro tra cibo e articoli promozionali.

David, che fa il giardiniere a Bergheim in Germania e ha 32 anni, come spiega il Daily Mail, è andato per la prima volta da McDonald’s che aveva solo 8 anni ed è stato subito un amore a prima vista. Ricorderà per sempre quella prima volta nella primavera del 1997: "È stata un’esperienza magnifica e ho capito che McDonald’s avrebbe continuato a far parte della mia vita".

Non è solo il cibo che attira David (anche se il Big Tasty Bacon con patatine lo fa letteralmente impazzire) ma è l’ambiente che gli piace molto: la gente, i dipendenti, l’atmosfera.

Da quando ha trovato il suo primo lavoro nel 2005 e ha potuto spendere il denaro guadagnato, David ha cominciato a mangiare più spesso al ristorante McDonald’s che a casa da sua madre, fino a 12 volte alla settimana. Ha calcolato di aver mangiato oltre 4.360 hamburgers. Gli piace quasi tutto del menu, ma cerca di evitare gli hamburger di pesce e i vegani.

Anche il merchandising ha sempre attirato molto David che in questi anni ha speso oltre 4.000 euro. In casa ha un armadietto dedicato alla merce comprata da McDonald’s dai bicchieri di Coca Cola alle Nike griffate con i lacci personalizzati, dalle borse ai pigiami, dai calzini ai pantaloni.

Ha comprato anche una teca con il menu e il logo McDonald’s, tutti e due luminosi che spiccano sulla parete del soggiorno. Certo, tutto sommato è facile indovinare cosa regalare a Natale a David, basta comprargli qualcosa che abbia a che fare con MacDonald’s e il gioco è fatto.

Ma non basta. Qualche mese fa David si è fatto tatuare su un polpaccio un bell’hamburger con le patatine: "McDonald’s ha fatto parte della mia vita per così tanti anni che ora è diventato veramente parte di me".