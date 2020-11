Sopravvive al cancro e corre 4 maratone in 24 ore per aiutare i cani abbandonati

Ha deciso di intraprendere questa avventura quando ha saputo che, a causa della pandemia di covid-19, molte iniziative per raccogliere fondi per le associazioni animaliste erano state annullate

Avere un grande cuore significa - dopo un periodo molto duro legato a gravi problemi di salute - andare avanti e battersi per migliorare la vita di altri esseri viventi, non importa se uomini o animali. Questo è quello che ha fatto Dan Egeler, 59 anni, che, dopo essere sopravvissuto al cancro, ha corso in solitaria 4 maratone nel giro di 24 ore lo scorso ottobre. Tutto ciò, per raccogliere fondi per aiutare i cani abbandonati.

È successo negli Stati Uniti, come racconta Abc News: "Sono sopravvissuto alla corsa - scherza Dan - e ho capito che ne valeva la pena quando mi sono reso conto di tutto il supporto che stavo ricevendo da parte della gente durante le maratone". L'obiettivo iniziale di Dan era fondare e correre la "Waggin' Bark Race" (della lunghezza di 4 maratone e della durata di un giorno intero) per raccogliere 50mila dollari per "Bark Nation" e "Waggin' Tails Dog Rescue". Alla fine delle 24 ore di corsa - per la precisione 23 ore e 44 minuti - l'uomo si è reso conto di aver raccolto ben 133mila dollari.

Dan, che arriva dal Michigan, ha raccontato di aver ricevuto l'ispirazione per questa avventura sportiva un po' folle quando ha saputo che, a causa della pandemia di covid-19, molte iniziative per raccogliere fondi per le associazioni animaliste erano state annullate.

"Siamo molto grati a tutte le persone come Dan che sono rimaste impressionate dalla nostra storia e da quello che facciamo per dare ai cani una vita migliore" dice Kerry McLaughlin, vice presidente della no profit "Bark Nation".

Dan ha creato un sito, Waggin Bark Race, per raccogliere le donazioni e continuare a farlo anche dopo l'evento. "Invito tutti a pensare alle cose grandi che possono fare, e a battersi per realizzarle".