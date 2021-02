L'incontro con Draghi che vola in economy: "Non mi aspettavo quel biglietto di ringraziamento"

In queste ore Mario Draghi sta cercando di capire se ci sia o meno lo spazio politico per un governo guidato da lui (e i segnali sono positivi). Sui social si susseguono ricordi o aneddoti di chi ha conosciuto il premier incaricato. Anche solo per lo spazio di un viaggio.

Tanti like su Facebook (qui il post pubblico originale) per la storia raccontata da Maria Isolina Catanese, che lavorava per una celebre cantina di Menfi, che condivide il suo ricordo: si è ritrovata a volare al fianco di Draghi verso Francoforte, e non in business. Ne nacque una chiacchierata con uno degli uomini più potenti d'Europa, l'invio di alcune bottiglie e la risposta dalla Bce, con un biglietto scritto proprio da Draghi. Ne ha un buon ricordo, una persona schietta e gentile.

L'incontro con Mario Draghi (che volava in economy)

"Il mondo non ha bisogno del mio post - scrive Catanese - ma io lo scrivo ugualmente". E' un racconte piacevole, del tipo di quelli che si leggono sempre volentieri: "Nel 2016, in una delle mie trasferte Roma - Francoforte, ho provato lo stupore di trovarmi accanto, in classe economy, un compagno di viaggio molto particolare: Mario Draghi. Fila 8. Io 8A, le nostre borse all’8B, lui all’8C. Dopo il decollo ci siamo girati contemporaneamente a prendere i nostri rispettivi iPad. Io sono rimasta in silenzio per un po’, facevo finta di lavorare, ma poi non ce l’ho più fatta e mi sono girata verso di lui a chiedere, quasi sottovoce: “mi scusi... ma io ... ho l’onore di viaggiare con il prof. Mario DRAGHI??” ... “ed in classe economy??” È stata una domanda così spontanea da suscitare in lui una sincera risata. Infatti mi ha prontamente risposto: “e perché no?”... ed io sgranando gli occhi gli dissi: “ma Lei ha visto chi è seduto in prima classe?!” Gli ho strappato un’altra risata e poi, a sorpresa ha messo via l’iPad ed abbiamo iniziato a chiacchierare".

"Mi ha chiesto innanzitutto se andavo a Francoforte per studio o per lavoro. “Per lavoro”, gli risposi, piena di orgoglio! Quello infatti è stato uno degli ultimi viaggi in cui portavo in giro per il mondo il frutto del lavoro della mia terra natía. Con grande stupore da parte mia, lui conosceva benissimo la storia della cantina". Poi "con tanta semplicità mi raccontò delle sue vacanze in Sicilia con la moglie l’estate precedente; le impressioni sulla nostra terra e di quanto fosse meravigliosa; e così via ... un continuo semplice scambio di racconti fino all’arrivo a Francoforte".

"Appena atterrati - continua il racconto - mi disse: “dunque, riassumendo: se io vado in un ristorante a Francoforte e chiedo una bottiglia della cantina sarà opera sua?”... “non proprio” gli dissi, “comunque vengo qui per far crescere la conoscenza del marchio”, così tirai fuori il mio biglietto da visita precisando che non mi sarei aspettata una corrispondenza ma era solo per ricordare ‘eventualmente’ il brand scritto su quel biglietto. Al ristorante ‘eventualmente’ avrebbe dovuto chiedere di quel marchio [..] Tutto chiaro. Ci siamo salutati cordialmente. Lui mi ha augurato buona fortuna, poi sono arrivati degli uomini in abito scuro che lo hanno scortato fino ad una porta secondaria del finger".

Rientrando in Sicilia, dopo il viaggio, chiese il permesso alla direzione di inviare alcune bottiglie speciali.

"Io però non avevo un indirizzo quindi cercai su Google “BCE contatti” (le mie soluzioni semplici a cose complesse). Mi rispose una segretaria, esposi la mia richiesta e lei mi passò un altro interno. Mi rispose un’altra segretaria. Lasciai le mie generalità, raccontai del volo e del motivo del regalo; diedi il numero di volo; il n. di sedile; quello mio; quello del Prof. Draghi, e spiegai che a nome della cantina desideravo omaggiarlo con il frutto del lavoro dei nostri agricoltori come da racconto in aereo. La signorina mi fece attendere qualche minuto al telefono e poi mi disse che potevo inviare il regalo all’indirizzo che mi avrebbe fornito e che il dono non doveva superare il valore certificato di € 50. Chiesi un certificato scritto al magazzino che a sua volta organizzò velocemente la spedizione! Io scrissi due righe di mio pugno facendo riferimento alla sua richiesta in aereo e, a nome di tutti, in carta intestata".

Il biglietto di ringraziamento firmato da Draghi

Draghi deve aver gradito: "Circa quindici giorni dopo, al ritorno da un altro viaggio di lavoro, trovai come sempre la posta ammassata sulla mia scrivania. Tutta pubblicità! Stavo per differenziare il contenuto nelle pattumiere quando all’improvviso.... Eccola! Una busta BCE... non mi aspettavo una risposta a dire il vero. Invece, apro la busta e trovo i suoi ringraziamenti. Rigorosamente scritta a mano... da lui e non da altri, perché quella firma la conosciamo tutti... È su tutte le banconote. Niente, così... oggi sono felice di sapere che questo Grande Uomo, allo stesso tempo così semplice e umile, si prenderà cura del nostro paese. E poi, in fondo in fondo, volevo solo raccontarvi che un giorno “ho incontrato Mario Draghi, ... e mi ha fatto una buona impressione!”.

Il rischio agiografia - non in questo caso, perché è una piccola semplice storia di un incontro - è però sempre dietro l'angolo, e l'entusiasmo con cui buona parte della società civile e del mondo politico, soprattutto a sinistra, hanno accolto l'ingresso di Mario Draghi sulla scena politica è sicuramente sorprendente. Piena luna di miele (e siamo solo alle consultazioni). Sarà curioso osservare quanto durerà.