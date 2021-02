Dopo le nozze il marito scopre che la moglie è un uomo: divorzio a 4 giorni dal "sì"

I media indonesiani hanno recentemente riportato il caso di un uomo di 31 anni che ha sposato una donna incontrata online per poi scoprire, dopo pochi giorni, che in realtà si trattava di un uomo.

L'uomo, che chiameremo Muh (ma i nomi sono di fantasia per proteggere le identità delle persone coinvolte), avrebbe incontrato virtualmente sua moglie, Mita, su Facebook. Dopo essersi conosciuti e aver ben presto sviluppato una romantica relazione online, i due hanno deciso di incontrarsi anche nella vita reale. Il primo appuntamento è stato, come da copione, per un caffè. Il 31enne ha raccontato - come riporta il portale IndoZone - che nulla nell’aspetto o nella voce di Mita poteva far sorgere sospetti. Insomma, lui – sempre come da copione - se ne innamora all’istante. Il colpo di fulmine gli fa perdere il sonno; lui ormai pensa solo più a lei e dopo alcune settimane di appuntamenti non resiste più. Si dichiara a Mita e le chiede di sposarlo. “Mita, mi manchi! Sposiamoci e basta!", dice Muh alla sua amata, che accetta senza esitare.

Muh ne parla con la sua famiglia e così nel giro di pochi giorni gli sposi si incontrano con le rispettive famiglie. Viene consegnata la dote e fissata la data delle nozze.

E così in un bel giorno di giugno Muh e Mita si presentano ??all'Ufficio di stato civile del distretto di Kediri, Giava centrale in Indonesia, per sposarsi. La cerimonia va al meglio, ma le cose iniziano a prendere una piega strana quando Muh, la prima notte di nozze, manifesta l'intenzione di consumare il matrimonio, trovandosi di fronte ad un secco rifiuto.

Lui ci rimane male ma non dà gran peso alla cosa. In fin dei conti, pensa, ci sarà pur sempre la notte seguente e tutte quelle a venire. Ma quando lo stesso copione si ripete anche la notte successiva e quella dopo ancora, inizia a sospettare che qualcosa non stia andando per il verso giusto.

Dopo che anche la terza notte passa letteralmente “in bianco” Muh inizia a indagare, cercando informazioni sulla giovane moglie. E rimane letteralmente shoccato nello scoprire che Mita è in realtà un uomo. Mita ben presto si rende conto che il marito sta scoprendo la verità: e quando Muh torna a casa per affrontarla, lei si è già volatilizzata.

Pazzo di rabbia, Muh confessa non senza imbarazzo la verità alla sua famiglia, richiedendo immediatamente il divorzio da Mita. Sentendosi ingannato dalla persona che aveva creduto la sua anima gemella, non esita a sporgere anche una denuncia alla polizia per l'"inganno". La polizia non ci mette molto a rintracciare la 25enne, che si rivela essere all'anagrafe un uomo di nome Adi. E la scoperta lascia sbigottita persino l’intera comunità del villaggio di Gelogor, nel distretto di Kediri, di cui è originario il giovane, che da sempre era stato conosciuto da tutti come una ragazza.

Così, dopo 4 giorni di nozze, è arrivato il divorzio: il matrimonio di Muh e Mita rientrerà senza dubbio negli annali delle nozze più brevi di tutta l’Indonesia.