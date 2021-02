Dopo la maschera alla curcuma le rimane la faccia macchiata di giallo: ora non sa come uscirne

Dopo aver usato una ricetta trovata sul web per una maschera contro i brufoli, una ragazza ha condiviso i risultati su TikTok: non è andato tutto bene

Marge Simpson è uno tra i principali personaggi della serie cartoon “I Simpson”, la fortunata sitcom animata made in Usa; è la moglie di Homer Simpson e madre di Bart, Lisa e Maggie. Non passa inosservata per il bel volto giallo sovrastato da una cofana di capelli azzurri.

Ecco, togliete la pettinatura in stile fata turchina e avrete la foto di una giovane tiktoker che risponde al nickname di @laurenjrennie. La ragazza si è imbattuta in una ricetta online per una maschera alla curcuma che prometteva di dare un aiuto decisivo contro uno sfogo che purtroppo le era venuto su viso.

Con tutti gli ingredienti già nella sua cucina, Lauren si è messa al lavoro, ma la improvvisata estetista fai da te si è presto pentita della sua decisione dopo essersi ritrovata con il viso di un bel giallo brillante che non andava via.

Lauren ha condiviso i risultati della sua maschera di bellezza in un video su TikTok che ha rapidamente raccolto oltre 1,2 milioni di visualizzazioni.

Lauren ha spiegato: "Nelle ultime tre settimane avevo avuto una pelle davvero brutta, con una serie di macchie che mi sono venute su tutto il viso, ma principalmente attorno alle labbra.

"Ed erano talmente fastidiose che il solo toccarle mi lasciava dolorante”.

Quindi la ragazza si è ingegnata per capire come avrebbe potuto risolvere da sola questo grosso problema ed ha iniziato a fare un po’ di ricerche nei siti di “fai-da-te” che imperversano sulla rete. In fin dei conti si trovano – quasi sempre - consigli per affrontare qualsiasi tipo di problema: dall’estetica all’idraulica, dalla cucina all’ edilizia. Che siano effettivamente buoni consigli, però, è tutto da vedere.

E così in breve si è imbattuta nella ricetta di una maschera per il viso alla curcuma, adatta per problemi come l’acne, le rughe o in genere per le irritazioni cutanee e per la quale - casualmente - aveva in casa tutti l gli ingredienti. E che sembrava essere il rimedio giusto. “Ok andiamo!” è il commento della ragazza nella clip.

Ma le cose, come racconta nel video, non sono andate secondo i piani: "Il fatto è che come ho applicato la maschera sul viso mi sono accorta che le mani erano diventate completamente gialle. Ho pensato che una volta tolta la maschera il mio volto sarebbe stato l’immagine di una bella luna piena!”

In effetti il risultato è stato proprio quello, ma con un ulteriore piccolo problema: il colorito giallo non se ne andava neanche lavandosi la faccia o provando ad applicare creme detergenti. Inutile sfregare: effetto luna piena resistente a qualsiasi pulitura.

"Stasera andrò di corsa al supermarket con mio padre, racconta nella clip, sperando di trovare un make up che riesca a coprire questo [colorito giallo].”

Nella parte finale del video la ragazza mostra come sia riuscita - a forza di strofinare - a migliorare un poco la situazione del suo colorito “stile itterizia”. Ciò che non dice è che forse in futuro le converrà stare un po’ più attenta ai consigli di “fai-da-te” specialmente per quanto riguarda creme miracolose e magari pozioni portentose.

Da quando è stato pubblicato, il video ha ricevuto quasi 210mila like e oltre 2.000 commenti.