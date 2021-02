10 matrimoni non le bastano: vuole continuare fino a quando troverà il marito perfetto

Una donna con alle spalle ben 10 matrimoni è fortemente determinata a trovare il suo marito ideale e afferma di non essere preoccupata da quante nozze dovrà ancora affrontare prima di trovare "Mister marito perfetto". A raccontare la sua storia, il Mirror.

Cassey, la protagonista di questa storia, vive negli Stati Uniti, ed è stata sposata 10 volte. Il suo matrimonio più lungo è durato ben otto anni e quello più breve soli sei mesi, giusto il tempo di capire che il suo “lui” evidentemente non era quello giusto. E ora è sul punto di porre fine al suo ultimo matrimonio, per mettersi alla ricerca del marito numero 11. Se non sarà quello giusto almeno avrà completato la sua personale squadra di calcio.

Cassey è una donna d'affari di successo di 56 anni ed è apparsa al notissimo talk-show televisivo “Dr. Phil” per chiedere un consiglio a proposito delle sue relazioni coniugali, ed in particolare al perché queste non riescono ad essere durature.

Rispondendo alle domande del Dr. Phil, che si dimostrava incredulo a proposito dei suoi 10 matrimoni, Cassey ha affermato che in effetti non capiva nemmeno lei se questo fosse un argomento comico o tragico.

"Sono arrivata al punto – racconta la donna – in cui davvero non capisco più se ci sia da ridere o da piangere e confesso che a volte faccio entrambe le cose”.

Anche se all'inizio cerca di metterla sul divertente, le lacrime iniziano presto a riempirle gli occhi mentre aggiunge: "Non la trovo una cosa simpatica e anche se a volte cerco di affrontare questa situazione con disinvoltura non riesco proprio ad immaginarla come una situazione normale”.

Ha aggiunto: "Non sopporto di vedere che un matrimonio inizia a non funzionare più e così sono io la prima a dire: 'Ecco è finita, me ne vado'”.

Il primo matrimonio è durato otto anni, e secondo Cassey si è concluso consensualmente; una affermazione che ha fatto ridacchiare il dottor Phil mentre diceva: "Non succede mai!”.

Il suo secondo matrimonio, unione da cui è nato un figlio, è durato un po’ di meno: circa sette anni, a cui però ne vanno aggiunti circa altri due e mezzo di fidanzamento. Ma subito dopo le nozze, secondo Cassey, le prime crepe hanno iniziato ad incrinare il matrimonio. Tipo che quando lei gli diceva “ti amo” lui rispondeva “Idem”. In effetti non proprio il trionfo del romanticismo.

Quando Cassey ha raccontato questa chicca, il dottor Phil le ha chiesto con un certo sarcasmo: “Ma è sicura in due anni e mezzo di fidanzamento di non aver proprio notato nulla che le facesse drizzare le antenne?”

Sui mariti da tre a nove nel talk-show si è sorvolato, anche perché Cassey ha svelato la sua intenzione di divorziare anche dal suo attuale marito, colpevole di etichettarla come un "generale con la gonna ". Ora è determinata a trovare il suo autentico principe azzurro e ha aggiunto: "Non mi interessa quanti matrimoni ci vorranno; continuerò a provare finché non troverò chi davvero saprà amarmi". Ammesso che sia in circolazione.