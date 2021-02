Organizza alla figlia un matrimonio ultra economico: abito (macchiato) scontato, pranzo nella palestra della scuola

Il matrimonio più “risparmioso” del mondo? Senz’altro quello che ha organizzato Shelley Watson, una mamma dell’Arizona per sua figlia Ashley, con un budget di 1.000 dollari.

Shelley è sempre stata una grande risparmiatrice e certamente non poteva smentirsi proprio in questa occasione, come riporta il Mirror.

Per prima cosa bisogna trovare una location a basso costo dove celebrare il matrimonio, e quale posto migliore per sposarsi della palestra della scuola locale, dove peraltro lavorano alcuni amici di Shelley che danno volentieri una mano gratuitamente? Ashley è entusiasta, ma non la madre di Colby, lo sposo, che crede sia tutto un maledetto scherzo.

Ma Shelley continua imperterrita nella sua organizzazione. Ora si tratta di scegliere i fiori. Si sa, la sposa ha diritto ad avere un bel bouquet e anche qualche fiore per adornare il luogo della cerimonia. Però i fiori costano molto, e allora Shelley decide di non rivolgersi a un fioraio ma a un magazzino che vende fiori fuori stagione. Cosa importa se Ashley e Colby si sposeranno con fiori non convenzionali? Fondamentale è contenere le spese e infatti Shelley acquista per meno di 10 dollari una bellissima confezione di stelle di Natale.

Arriva il momento della scelta della torta nuziale. In pasticceria richiedono 400 dollari e Shelley, esterrefatta per l’alto costo, prende l’eroica decisione: farà lei la torta nuziale e si farà imprestare dal panettiere un apposito supporto per torte.

L’acquisto più importante di un matrimonio è però sempre l’abito da sposa e Ashley come tutte le ragazze sogna di sceglierlo in una grande boutique. Shelley invece sa già dove andare: al Banco dei Pegni. Ashley non è molto convinta, ma dopo averne provati tre finalmente trova l’abito che fa per lei: le va alla perfezione anche se ha solo qualche macchia… di pipì di topo. Anche in questo caso Shelley non si è persa d’animo, il vestito si può lavare, contratta sul prezzo con la commessa e riesce così ad acquistarlo per soli 75 dollari.

Si arriva finalmente al giorno della cerimonia. Ci sono più amici del previsto, ma ognuno ha portato qualcosa da mangiare e sono tutti felici.

Quando Ashley arriva per incontrare lo sposo, scopre il vero grande segreto del suo matrimonio. Shelley, sua madre, è un ministro di culto e celebrerà lei il matrimonio. Una grande emozione per tutti e soprattutto un grande risparmio di almeno 300 dollari!