Il matrimonio più economico dell'anno: vestito preso su eBay, ricevimento al discount

Le previsioni non erano proprio queste: la cerimonia non sarebbe stata tra le più costose del mondo, ma comunque era in preventivo una giornata memorabile con dj, set fotografico e intrattenimento per bambini.

Ma poi, dopo il lockdown, è cambiato tutto.

Così Chelsea Marie e Hayden Davies, fidanzati fin dai tempi della scuola, consapevoli che ai tempi del coronavirus non avrebbero potuto fare grandi celebrazioni con feste e assembramenti, hanno optato per una cerimonia decisamente più modesta, finendo comunque agli onori della cronaca per aver organizzato uno tra i matrimoni più economici del mondo, spendendo in tutto 300 sterline.

Tanto che lei, per sposarsi, ha comprato l'abito bianco su eBay per appena 10 sterline. E la cena di nozze? Organizzata con i prodotti del discount.

È nato tutto ben prima dell'avvento del Covid, quando Chelsea Marie e Hayden, residenti a Glastonbury in Inghilterra, hanno deciso di sposarsi, fissando la cerimonia a luglio: insomma, un normalissimo indimenticabile giorno per una normalissima coppia. Poi la pandemia, il lockdown, le successive restrizioni, la paura del contagio, e il matrimonio è stato annullato.

Quando le restrizioni hanno mollato un po' la presa, i due innamorati hanno deciso di recuperare ma optando per una cerimonia ben più intima e all'insegna del risparmio, ad agosto. Di questi tempi, d'altronde, non è scontato riuscire a fare nulla, e i due hanno pensato che fosse meglio non investire troppo denaro in cerimonie che si rischia di dover annullare.

Insomma, meno sfarzo, meno denaro, ma, a detta della coppia che si è raccontata sul Mirror, anche meno stress per una cerimonia più intima, romantica, e certamente più economica. "I matrimoni troppo dispendiosi sono dei circhi - ha detto lei senza mezzi termini -. Ho parlato con un po' di gente che ha ammesso di aver speso 20mila sterline. I nostri piani originali includevano una celebrazione al Royal British Legion Club con un dj, un fotografo e intrattenimento per bambini per circa 115 invitati, con una spesa di circa mille sterline. Siamo finiti a spenderne solo 300".

Non solo, perché la data cadeva di mercoledì, giorno in cui al discount c'era anche lo sconto del 50%. "Mia sorella me l'ha detto il giorno prima del matrimonio, e così il nostro grande giorno è venuto a costare ancora meno".

I capelli della sposa? Pettinati da un'amica parrucchiera. Il vestito? Preso su eBay da un venditore cinese, correndo anche il rischio di prendere la taglia sbagliata: "Non ho avuto la possibilità di provarmelo prima, per fortuna quando è arrivato me lo sono provato e mi è piaciuto subito addosso". E dunque il matrimonio è già in lizza per essere accreditato come il più economico dell'anno, almeno in Inghilterra.