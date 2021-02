Lo sposo prende il fotografo a ceffoni e la sposa si ribalta dal ridere: il video è virale

La giovane donna non riesce a trattenersi ed inizia a ridere di gusto, tanto che finisce per rotolare a terra: il video ha fatto il giro del web

l servizio fotografico è diventato ormai una parte fondamentale nelle cerimonie di matrimonio ed è studiato in ogni dettaglio: in fin dei conti sarà la testimonianza indelebile di questo gran giorno. Non a caso vi sono agenzie fotografiche specializzate esclusivamente per le cerimonie di nozze, in grado di garantire le migliori inquadrature e le pose più romantiche per un indimenticabile album fotografico.

Ma ci vuole un po’ di pazienza da parte degli sposi che devono seguire le disposizioni del fotografo proprio come due modelli.

Questo è esattamente ciò che stava accadendo al matrimonio di una giovane coppia indiana fino a quando il fotografo non si è avvicinato un po' troppo alla sposa. Quello che è successo dopo è stato ripreso dalla telecamera di un invitato ed è diventato virale sui social media.

La clip mostra il fotografo impegnato in diversi scatti agli sposi, che sono in piedi su un palco addobbato con sfarzo, segno di un a cerimonia di un certo livello.

Dopo un paio di secondi il fotoreporter chiede allo sposo di farsi da parte mentre continua a scattare foto sempre più ravvicinate della sposa; e qui attenzione perché il neo consorte inizia a mostrare un evidente nervosismo. Ma in breve arriva il momento in cui le foto alla sposa sono fatte a distanza davvero molto ravvicinata, cosa che fa letteralmente perdere le staffe allo sposo che sembra prendere la mira per poi rifilare al malcapitato reporter un sonoro ceffone. Già così il video sarebbe diventato virale; il fatto è che la parte migliore è quella che viene dopo, con la reazione della sposa.

La giovane donna infatti non riesce a trattenersi ed inizia a ridere di gusto, talmente tanto che finisce per rotolare a terra in preda ad una risata irrefrenabile e contagiosa anche per gli invitati.

I just love this Bride ?????? pic.twitter.com/UE1qRbx4tv — Renuka Mohan (@Ease2Ease) February 5, 2021

Quando si dice rotolarsi dal ridere, trasformando un momento di tensione in una situazione esilarante.

"Adoro questa sposa", è il post che accompagna il video postato su twitter e che ha avuto quasi 800 mila visualizzazioni.

Inutile dire che in rete la reazione della sposa ha ottenuto un successo travolgente, poiché ha sicuramente salvato il fotografo da peggiori conseguenze e – tutto sommato - ha evitato che il suo gran giorno fosse rovinato per una fotografia di troppo.