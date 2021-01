Matrimonio da soap opera: va alle nozze come invitato, e diventa lui lo sposo dopo un incredibile colpo di scena

Dopo tutto non si dice forse che tutto è bene quel che finisce bene? E mai come in questo caso la storia raccontata dal Bangalore Mirror ne è la testimonianza perfetta. O quasi.

Con un micidiale intreccio di colpi di scena questa vicenda sembra uscita dal copione di una soap opera di Bollywood. Gli ingradienti ci sono tutti: la sposa sull’altare, lo sposo confuso, la fidanzata segreta e l’invitato intraprendente. Mescolare bene e servire...

Ma andiamo con ordine: siamo in India, più precisamente del distretto di Chikkamagaluru nel Karnataka, e si sta preparando il matrimonio di due fratelli, Naveen e Ashok, che hanno deciso di sposarsi nella stessa domenica con le loro rispettive fidanzate. Ovviamente grandi preparativi per una festa che si preannuncia in grande stile; d’altra parte non è così comune che due fratelli portino all’altare le loro spose nello stesso giorno.

Il sabato precedente i due fratelli con le relative spose avevano partecipato a tutti i riti e rituali preparatori ed alle prove generali della cerimonia, che sarebbe culminata con i sette giri attorno al sacro fuoco “Agni” che, oltre a costituire la parte legale del matrimonio indù, è considerato un testimone dei voti fatti dagli sposi.

Tutto bene dunque, tranne per un piccolo particolare. La domenica, all’ora fissata per il matrimonio, di uno dei due fratelli, Naveen, non si vede neanche l’ombra. Non è in ritardo, molto più semplicemente è fuggito con la sua amante segreta, che - presa dal tremendo sconforto per le nozze del giovane - aveva promesso di presentarsi alla cerimonia per avvelenarsi proprio lì, di fronte a tutti. Possiamo immaginare come sia rimasta impietrita e shoccata Sindhu, la sposa abbandonata sull’altare mentre Ashok, l’altro fratello, e la sua promessa sposa toccavano il cielo con un dito diventando marito e moglie. Disperazione, pianto e dolore, che i genitori della ragazza cercavano invano di lenire.

In questi casi che cosa si può dire per consolare una giovane lasciata così sull’altare? “Devi reagire, non è la fine del mondo... guardati attorno, chissà quanti altri bei giovani ti vorrebbero sposare”. Già. Facile a dirsi. Ma Sindhu evidentemente si è davvero subito guardata attorno tra gli invitati al matrimonio per vedere se davvero tra questi poteva trovare un “aspirante marito”.

E infatti c’era. Un giovane di nome Chandrappa, autista presso la Bangalore Metropolitan Transport Corporation, si è subito fatto avanti dichiarando le proprie serie intenzioni per porre rimedio al disastro causato dall’ex fidanzato di Sindhu.

Le famiglie dei due giovani si sono subito incontrate per vedere di finalizzare questa proposta nuziale e – a quanto riportato dal Bangalore Mirror – le nozze, per quanto incredibile possa sembrare, sono state celebrate il giorno stesso.