Arriva al matrimonio dell'amico con 6 donne incinte: "Sono tutti figli miei"

Arriva al matrimonio dell'amico accompagnato da sei donne. Tutte incinte. Tutte di lui.

Il protagonista di questa vicenda raccontata dal Mirror si chiama Pretty Mike, al secolo Mike Eze-Nwalie Nwogu. Mike, proprietario di una discoteca in Nigeria, personaggio eclettico, influencer con oltre 300.000 follower sui social media, ha suscitato scalpore dopo essersi presentato al matrimonio di un amico in compagnia di sei donne incinte. E le sue partner esibivamo mise intonate all’occasione, con abiti argentati, alcune in lungo, altre in top corti e pantaloni, ma tutte con, in evidenza, un bel pancione da gravidanza inoltrata.

Infine, Mike ha presentato le signore come tutte future mamme per merito suo: insomma ha dichiarato di essere lui il padre di tutti i bambini. E ovviamente ha rubato la scena agli sposi nel "loro" giorno unico e indimenticabile.

Non era poi neanche un matrimonio qualsiasi perché si trattava del “grande giorno” dell'attore di Nollywood Williams Uchemba e di sua moglie Brunella Oscar. Nollywood è la “fusione” di Nigeria e Hollywood ed è il termine con cui si intende l’industria cinematografica nigeriana, che vanta una produzione straordinaria tanto nei contenuti quanto nei numeri. D'altra parte in Nigeria, dove si producono opere cinematografiche sin dai primi anni '60, la tradizione teatrale e performativa in genere si distingue nel panorama dell'Africa occidentale, e l’avvento del digitale ha portato a una crescita considerevole. Pretty Mike, che ha condiviso un suo video su Instagram insieme alle future mamme in abito da cerimonia, in cui bacia a turno i loro pancioni, preferisce invece dedicarsi con impegno alla crescita demografica.

Pare – ma non è confermato – che gli sposi in un momento di convivialità abbiano confidato a Pretty Mike “Noi abbiamo speso un sacco per questa cerimonia ma chissà quanto spenderai tu in pannolini!”