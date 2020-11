Da mendicante a modella grazie a una foto diventata virale: la favola di Rita

Quattro anni fa Rita Gaviola era una ragazzina di 13 anni che per sopravvivere era costretta a chiedere l’elemosina per le strade di Lucban nelle Filippine. Poi un bel giorno è cambiato tutto: modella per alcuni dei marchi più glamour, attrice in serie Tv di successo e oltre 160.000 follower su Instagram. È bastata una foto, quando si dice il destino.

L'incredibile storia di Rita, raccontata dal Guardian, inizia nel 2016. All'epoca chiedeva l'elemosina per le strade di Lucban, per aiutare la sua famiglia a sbarcare il lunario. Suo padre lavorava come netturbino e sua madre stava in casa per badare a lei e ai suoi cinque fratelli.

Rita, che non andava a scuola così come i suoi fratelli, spesso usciva di casa per chiedere l’elemosina perché in famiglia riuscivano a malapena a rimediare il cibo per sopravvivere. Qualche monetina o qualcosa da mangiare: tutto serviva per riuscire a cavarsela. È così che è stata notata dal fotografo filippino Topher Burgos, che stava partecipando al Festival Pahiyas a Lucban, nel maggio 2016. Rimane come rapito dalla bellezza, semplice e naturale della ragazza e pubblica le sue foto su internet, cambiando così – con un solo scatto - la vita della giovane.

La foto inizia a circolare in rete e diventa subito virale: incanta tutti per la sua grazia e un candore che sembra innato, senza tempo. Ed è così che attira l'attenzione di diverse reginette di bellezza filippine, che si danno da fare per aiutare la ragazza a uscire dalla povertà.

Celebrità come Miss World Filippine 2015, Danielle Parungao; Miss International Filippine 2014, Bianca Guidotti e Miss Earth 2015, Angelia Ong, utilizzano la loro popolarità sui social media per sostenere la ragazza esaltando il suo fisico da modella ed il suo volto incantevole. Il destino della ex mendicante, all’improvviso, stava proprio cambiando. Con un clic dietro l’altro cresceva ogni giorno la attenzione e l’interesse per questa ragazza e l’inevitabile popolarità la trasforma ben presto in una ex mendicante.

Quasi senza neanche avere il tempo per realizzare la piccola tredicenne si trova a concedere interviste, a fare la modella per vari marchi, ad ottenere piccoli ruoli in serie tv e diventando una delle persone più giovani ad essere inserita nel reality show internazionale, il Grande Fratello. Sui social inizia ad avere molti followers, anche dell’estero, che spesso diventano anche sostenitori che aiutano lei e la sua famiglia.

Nel 2018, Gaviola ha caricato un video su YouTube - visto oltre un milione di volte - che mostra la nuova casa della sua famiglia e nel quale ricorda le sue umili origini e le sue passate difficoltà, in anni in cui riusciva a mangiare solo una volta al giorno.

Anche se l'interesse intorno a lei si è un po’ affievolito negli ultimi due anni, Rita rimane sempre molto popolare sui social media, in particolare su Instagram, dove ha oltre 160.000 follower. Lavora ancora - saltuariamente - come modella, preferendo dare la priorità alla sua educazione.