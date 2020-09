Mia Khalifa e la bufala dei centri sociali che rompono il naso all'attivista della Lega a Pontedera

La pagina troll su Facebook Inps per la famiglia tradizionale ha pubblicato il 12 settembre scorso un appello in cui si raccontava di una certa "Maria Califfi", "aggredita in pieno centro mentre distribuiva volantini della Lega". Maria Califfi veniva descritta come "attivista di Pontedera" e si raccontava come fosse stata "attaccata dai centri sociali", rimediando alla fine "un naso rotto". L'appello finale era in stile Lega: "E questi sarebbero i veri democratici? Vergogna!"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ovviamente quella ritratta in foto non è l'attivista della Lega di Pontedera Maria Califfi bensì l'attrice ed ex pornostar Mia Khalifa, quella foto risale al giugno 2020 ed è servita a raccontare quando si è sottoposta a un intervento di rinoplastica per modificare leggermente la forma del suo naso. All'epoca, racconta Mag24, l’ex pornostar di origini libanesi ha raccontato per filo e per segno il suo intervento, definendolo un momento che le ha cambiato la vita. “Non potrei essere più felice all’idea di poter mostrare il mio profilo agli invitati al mio matrimonio”, aveva scritto Khalifa, ripercorrendo le varie fasi di un intervento che le modificherà leggermente il naso, mantenendo i tratti mediorientali. Lo scherzo di Maria Califfi è intanto diventato trending su Twitter.

Gallery