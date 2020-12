Il miracolo di Natale del cane che dopo 3 anni ritrova i suoi padroni: il video ha commosso il web

Cosa succede quando un cane, finalmente, ritrova i suoi padroni dopo 3 lunghi anni? La gioia è tanta, e le lacrime, le risate, le grida di felicità e la commozione di chi pensava di aver perduto per sempre il proprio amico a quattro zampe sono rimaste impresse in un video che sta facendo il giro del web.

È successo in Illinois, come riporta il Times of India: Lola, una labrador nera, era scomparsa nel 2017 mentre era con i suoi padroni, Debra e Steve, a fare visita a un amico della coppia in Michigan. È bastato qualche secondo di distrazione, e di Lola non c'era più traccia. Che fine avrà fatto? Debra e Steve, disperati, oltre agli appelli sui social e all'aiuto dei volontari, sono andati e tornati dal Michigan per più di un mese per cercare la loro cagnolina, ma non c'è stato niente da fare.

E poi quello che è sembrato a tutti un "miracolo" di Natale: la settimana scorsa le autorità della contea di DuPage, Illinois, hanno ricevuto una segnalazione da parte di una coppia residente nella cittadina di Glendale Heights. A quanto pare, i due avevano visto spesso un cane simile a Lola negli ultimi due anni aggirarsi in una riserva forestale vicina. Si era sviluppato una sorta di rapporto di fiducia "a distanza": lei ogni tanto spuntava, loro le lasciavano del cibo. Ma quando si sono accorti per caso che c'era una coppia che stava cercando proprio un cane simile a quello, hanno pensato che potesse essere Lola. Allora hanno tentato di avvicinarla in modo da poter far esaminare il microchip, che è stato la prova del nove: era proprio Lola.

"C'era ancora un briciolo di speranza nel mio cuore - racconta Debra - anche se la parte più razionale di me pensava che Lola fosse morta. Quando ho scoperto che l'avevano trovata, sono rimasta di sasso".

Prima di riavvicinarla ai padroni, incerti sulla reazione del cane, e per trovare un'ulteriore conferma, hanno portato a Lola una vecchia coperta da annusare: subito la cagnolina si è messa a scodinzolare. A quel punto era chiaro: era proprio Lola, e si ricordava tutto. E il ricongiungimento è stato commovente.

Certo, nessuno può dire come abbia fatto Lola a sopravvivere per tre anni nella foresta: "Se solo potesse parlare" ha detto Debra. Ma adesso l'importante è che sia tornata, festosa e scodinzolante, tra le braccia dei suoi padroni.