Miss Thailandia: le concorrenti posano su un ponte che crolla e finiscono tutte nello stagno

Un gruppo di aspiranti reginette di bellezza thailandesi ha fatto un tuffo fuori programma durante in un servizio fotografico a Chiang Mai dopo che il ponte su cui stavano posando ha ceduto all’improvviso.

In autunno come tutti sanno cadono le foglie ma in questo caso a veleggiare sino a terra – anzi sino in acqua – sono state una trentina di giovani aspiranti al titolo di Miss Thailandia che hanno provato l’ebbrezza di un bagno imprevisto nel corso di un servizio fotografico. A raccontare l'episodio, il Daily Mail.

Pochi secondi prima dello splash, il gruppo si stava sistemando in posa su un ponticello sospeso lungo pochi metri e costruito con funi collegate ad una passerella in acciaio. Era in corso la seconda giornata del concorso di Miss Thailandia a Chiang Mai e l’organizzazione, nell’ambito di una serie di attività promozionali collegate alla manifestazione, aveva portato le ragazze in un noto ristorante. Il locale ben si presentava, anche per il giardino interno con tanto di laghetto, come location per un servizio fotografico.

Ma evidentemente gli organizzatori non hanno considerato che le graziose aspiranti reginette di bellezza, per quanto leggere come libellule, hanno pur sempre il loro peso soprattutto se tutte insieme accalcate sul ponticello. E così hanno causato il crollo della struttura, molto leggera ed esile, ma per fortuna anche molto bassa. Il momento tragicomico, è stato immortalato nelle foto che hanno fatto rapidamente il giro dei social. Le ragazze – vestite con abiti da sfilata, cappellini intonati e visiere trasparenti – passano rapidamente dal sorriso allo stupore e allo spavento quando capiscono che la passerella sta cedendo sotto i loro piedi e che stanno per finire nello stagno sottostante, dall’acqua tutt’altro che limpida e cristallina.

Tre concorrenti sono rimaste leggermente ferite con graffi ed escoriazioni, e dopo un controllo in ospedale sono state dimesse e hanno potuto proseguire nella partecipazione al concorso.

I concorsi di bellezza sono un'industria in forte espansione in Thailandia, con eventi organizzati a livello regionale e nazionale durante tutto l'anno. Le ragazze possono vincere l'equivalente di centinaia di migliaia di euro sia in denaro che in premi diversi, ma sopratutto possono ottenere ambitissimi contratti come modelle e testimonial nel mondo dello show-business.

Il signor Worapot Chatkanjana, l'imbarazzato proprietario del ristorante, si è offerto di risarcire tutte le spese mediche sostenute e ha donato 500.000 baht (circa 13.000 euro) per coprire il costo degli abiti irrimediabilmente compromessi.