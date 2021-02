Morso dallo stesso serpente 8 volte in un mese: ora vive nella paura di incontrarlo di nuovo

La sua famiglia ha chiamato anche un incantatore di serpenti per allontanarlo

Una vita da incubo per il povero Yashraj Mishra, diciassettenne dell’Uttar Pradesh in India.

In un mese il ragazzo ha detto di essere stato morso ben otto volte dallo stesso serpente e adesso vive nel terrore di incontrarlo di nuovo.

Yashraj vive nel villaggio di Rampur e racconta di essere stato preso di mira da questo serpente per ragioni che rimangono sconosciute. La famiglia ha affidato Yashraj alle cure del dottore del villaggio e ha chiamato anche un incantatore di serpenti per cercare di catturarlo.

Tutto inutile e dopo il terzo morso i genitori hanno deciso di mandare il ragazzo dai parenti del villaggio vicino, dove, immaginavano, sarebbe stato al sicuro.

Invece il serpente, proprio lui, si è materializzato nel giardino degli zii e ha attaccato di nuovo il povero Yashraj che è finito all’ospedale per le cure del caso.

A quanto pare fortunatamente il serpente non è molto velenoso, perché alla fine del mese Yashraj ha collezionato ben otto morsi, tutti uguali, tutti dello stesso serpente.

Dopo molti ricoveri in ospedale, a nulla è valso nemmeno il rituale “puja” che la sua famiglia ha attuato per allontanare il rettile dal ragazzo. Nessuno è ancora riuscito a capire perché il serpente abbia preso di mira proprio Yashraj che ora vive nella paura costante di incontrare di nuovo il suo nemico strisciante. Intanto i familiari hanno deciso di seguire le cure prescritte dai medici, ma per maggiore sicurezza anche le terapie consigliate dall’incantatore di serpenti.