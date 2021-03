Mucca scatenata entra in un ospedale e semina il panico: il video è da brividi

Per fortuna - incredibilmente - nessuno è rimasto ferito in modo grave: più il grande spavento che i reali danni

Una mucca, fuggita dal suo pascolo, ha raggiunto il parco principale del comune di San Luis, Antioquia, in Colombia, seminando il panico tra i passanti e incornando tutto ciò che le si parava davanti. Ma non solo. Non si sa bene come ma è riuscita anche ad entrare nell’ospedale locale, più esattamente nella sala d’attesa del pronto soccorso.

La tv a circuito chiuso della sala mostra come l'animale sia entrato terrorizzando i presenti e correndo in giro nella stanza, come un toro scatenato.

Un gruppo di persone all'interno del locale ha cercato di rifugiarsi – per quanto possibile – in un angolo del locale, ma senza troppa fortuna.

Il video, diventato virale nel giro di brevissimo tempo, ha fatto il giro del web, dei notiziari e dei social:

Nel video la povera mucca cade più volte, scivolando sul pavimento e permettendo ad alcuni pazienti di scappare, ma una donna non riesce a fuggire, intrappolata per terra nell’angolo più lontano dall’uscita. Due uomini riescono ad afferrare il guinzaglio dell'animale e ad allontanarlo dalla malcapitata che – evidentemente bloccata dalla paura – non riesce a rialzarsi.

Alla fine, un uomo con molto coraggio cerca di attirare la mucca verso di sè per dare la possibilità alla donna finalmente di rialzarsi e di fuggire passando per una porta laterale.

A questo punto la mucca infila la porta da cui era entrata ed esce dal locale.

Secondo quanto riportato dal portale Vanguardia nessuno - incredibilmente - è rimasto gravemente ferito nell'incidente; la donna contro cui sembrava essersi accanita la mucca è stata curata per contusioni minori e soprattutto per lo shock subito, ma per fortuna nulla di grave. Le altre persone presenti nella sala d’attesa non hanno richiesto cure.

Tutto sommato poteva andare molto peggio, anche se la mucca scatenata ha lasciato devastata la sala d’attesa e ha inoltre danneggiato due motociclette all'ingresso dell'ospedale.

Secondo Vanguardia il proprietario della mucca è andato in ospedale per scusarsi per l'incidente e ha chiesto informazioni sulla salute della donna e sui danni causati.