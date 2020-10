India, Trump gli appare in sogno per i pronostici del cricket: inizia a venerarlo come un dio

La sua non era soltanto una grande ammirazione per un uomo politico: era una vera e propria adorazione.

Siamo in India nel villaggio di Konne, nello stato meridionale di Telangana dove un giovane agricoltore ha coltivato nel tempo un vero e proprio culto nei confronti nel presidente Usa Donald Trump. E parlare di culto in questo caso non è affatto una esagerazione dal momento che Bussa Krishna – questo il nome del giovane - lo adorava come un dio, pregando ogni mattina una statua a grandezza naturale di Trump nel suo cortile.

Ma come è nata questa vera e propria venerazione? Sembra – come sostengono i suoi parenti al New York Times - che Bussa sia diventato un devoto sostenitore di Tramp da quando il presidente gli è apparso in sogno e gli ha predetto che la squadra nazionale di cricket indiana avrebbe battuto il suo “arcinemico” sportivo - il Pakistan - in una partita il giorno successivo.

"L'India ha vinto, e da quel giorno ha iniziato ad adorare Donald Trump" come ha rivelato il signor Vivek, cugino del signor Krishna. Questa autentica venerazione aveva portato a sua volta a Bussa Krishna una certa notorietà ed anche i media locali avevano iniziato a seguire la sua storia.

In una intervista recentemente rilasciata al Bangalore Mirror Bussa si era dichiarato fiducioso circa la vittoria nelle prossime elezioni presidenziali di Trump e della sua capacità – assieme al Primo Ministro indiano Narendra Modi – di contrastare la Cina, a suo dire responsabile della diffusione del COVID 19 e della conseguente crisi economica mondiale.

Sin qui tutto bene, ma poi la notizia della positività di Trump al coronavirus ha letteralmente devastato Krishna, gettandolo in uno sconforto totale e irreversibile.

L'agricoltore, in lacrime, ha dichiarato: “Sono molto triste che il mio dio, Trump, abbia contratto il coronavirus. Chiedo a tutti di pregare per la sua pronta guarigione". Ha smesso di mangiare per mostrare solidarietà alla sofferenza del suo idolo a causa del covid-19, ed è precipitato in una profonda depressione da cui non è riuscito a riprendersi, sino alla morte – avvenuta pochi giorni or sono per arresto cardiaco.