Crea un murales ispirato a Van Gogh con 200mila tappi di plastica

Un giovane di 23 anni, 200mila tappi di plastica, 45 metri di lunghezza, 7 metri di altezza, e 3 mesi di tempo: sono questi i numeri della gigantesca opera creata a Caracas dall'artista venezuelano Oscar Olivares, che ha creato un grande murale "ecologico" ispirato alle forme e ai colori del maestro del post impressionismo Vincent Van Gogh.

L'opera si trova nel quartiere di El Hatillo, ed è stata realizzata grazie al contributo della Ong Okospiri e del Movement in Architecture for the Future.

Un chiaro stampo ecologista, insomma, per questo murale colorato che prende lo stile di Van Gogh, lo "mixa" con i colori e le forme della cultura del luogo, e che ha soprattutto un duplice obiettivo: contribuire alla riqualificazione di un'area urbana, e riciclare i tappi sensibilizzando anche la popolazione sul tema del riuso, della diminuzione della plastica, e della raccolta differenziata.

Olivares è stato aiutato da un team di operai per completare la sua opera in "soli" tre mesi, e anche le persone hanno potuto partecipare alla creazione del murale: i passanti infatti potevano portare i tappi raccolti da loro, che sono stati utilizzati per creare forme e colori. Proprio per questo l'opera è anche molto apprezzata dalla gente, che ha contribuito attivamente.

L'opera dell'artista, colorata, allegra ed ecologia, è diventata subito virale e sui social la sua storia sta facendo il giro del mondo.