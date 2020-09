Lei gli chiede un nano da giardino, lui compra un T-Rex di tre metri

"Questo giardino ha bisogno di una sistemata, aiutami a togliere le erbacce; e poi ci vorrebbe qualcosa per renderlo più carino, magari un nano da giardino da sistemare nel patio»". Deborah non si sarebbe mai immaginata che suo marito Adrian, convinto di farla felice, le avrebbe fatto prendere il più grande spavento della sua vita.

D’altra parte a Deborah sono sempre piaciuti il film Jurassic Park e i documentari di David Attemborough e quindi la grande (ma grande per davvero) idea di Adrian calzava a pennello.

Così il marito si è dato da fare e ha comprato per 1.600 sterline una riproduzione di un T-Rex in resina e fibra di vetro lungo più di tre metri e pesante quasi 100 chili, da mettere nel giardino sul retro della loro casa in Gran Bretagna, perché, Adrian è sicuro, molti sognano di averne uno in giardino ma non se lo possono permettere.

Adrian ha anche affittato una gru per sollevare il T-Rex (che ha chiamato Dave, in onore di Attemborough). Ma il giorno che il dinosauro è arrivato nella loro casa di Leamington in Inghilterra, Deborah è fuori per lavoro e torna dopo cena, così Adrian ha preparato la sorpresa, tra gli sguardi divertiti dei vicini venuti a fotografare il "piccolo" Dave.

Deborah quella sera è tornata molto tardi, stanca dal lavoro, così Adrian ha pensato di rimandare la sorpresa all’indomani mattina, prepara anche la macchina fotografica per immortalare l’evento, ma, ecco che succede l’imprevedibile: nel bel mezzo della notte il cane chiede a Deborah di uscire per andare a fare un giretto in giardino. Deborah apre la porta della cucina e si accendono le luci di sicurezza che illuminano il giardino: quello di fronte a lei però non è lo gnomo che aveva chiesto a suo marito ma è un enorme T-Rex dallo sguardo terrificante e i denti aguzzi, e Deborah se lo ritrova improvvisamente, all'accensione delle luci, proprio davanti al naso. La donna comincia ad urlare con tutto il fiato che ha in corpo e Adrian si precipita giù dalle scale per rassicurarla, tutto sommato il piccolo Dave è solo un dinosauro finto, ma lei è veramente scioccata e non smette di urlare.

Anche se sono vent’anni che Deborah e Adrian sono insieme e hanno due figli, questo episodio potrebbe minare la loro felice convivenza ma Adrian è sicuro che sua moglie, anche se per ora non è troppo entusiasta dell’acquisto, imparerà ad amare Dave esattamente come lui.