Usa il lanciafiamme per pulire il vialetto innevato: il video è virale

Che bello il bianco Natale, con la sua candida coltre che copre il paesaggio e che rende ovattata l’atmosfera. Se da un lato, specialmente negli Stati Uniti, questa immagine è spesso fortemente idealizzata, c’è stato chi, molto più pragmaticamente, ha pensato ai problemi concreti: chi è che vorrebbe mettersi a faticare spalando la neve sul vialetto davanti a casa, magari con il cappone ancora sullo stomaco? E così Timothy Browning da Ashland (Kentucky) afferra il lanciafiamme e scioglie la neve in perfetto stile natalizio: accappatoio, ciabatte e lattina di birra d’ordinanza in mano. Sua moglie Beth filma e commenta: "È così che si pulisce l'ingresso". Il video è imperdibile ed ha ben presto fatto il giro del web.

I coniugi Browning infatti non solo hanno ripreso la scena, ma hanno condiviso il video su Facebook il giorno di Natale. Timothy Browning non si sarebbe aspettato di ottenere così tanta fama in accappatoio, calzini e ciabatte. "Ho pensato solo che sarebbe stato divertente postare un video con questa speciale pulizia per ripulire il vialetto da neve e ghiaccio", ha dichiarato Timothy alla Reuters.

Divertente il commento della moglie Beth Browning: "Browning Snow Removal Service - Now Available", all’incirca “Da oggi disponibile il Servizio

Sgombraneve Browning”. Avranno ricevuto molte chiamate?