Impianti sciistici chiusi: va con lo snowboard in cortile

C'è chi non perde tempo, a Genova, vista l'abbondante e insolita nevicata che ha colpito il capoluogo ligure fin dalle prime ore di lunedì 28 dicembre: tuta, casco e scarponi, e si va sullo snowboard... anche nel cortile di casa. Insomma, ogni scusa è buona per praticare gli sport invernali specie in quest'anno segnato dalla pandemia.

È successo in mattinata nel quartiere genovese di Voltri, a due passi dal mare, come riporta GenovaToday: una trovata scherzosa, visto che nel cortile - per quanto grande - non si può andare molto lontano, ma che simboleggia bene anche una delle tante particolarità di quest'anno nero, con gli impianti sciistici chiusi causa pandemia. E gli appassionati di tutta Italia devono così accontentarsi. Nella città di Genova, poi, in queste giornate in cui non ci si può muovere nemmeno dalla propria regione, la neve è uno spettacolo decisamente inusuale.

Chi ha voglia di praticare un po' di sport sulla neve dunque deve arrangiarsi e organizzarsi, come in questo caso, con una soluzione davvero "km zero".