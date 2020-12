Attenzione ai nidi di mantidi religiose nell'albero di Natale!

L’albero di Natale è il simbolo più classico di questo periodo, amato dai bambini e anche dagli adulti che fanno a gara a chi compra e addobba il più bello.

Attenzione però agli alberi di Natale naturali che potrebbero riservare una brutta sorpresa: quelle strane pigne attaccate all’albero probabilmente sono niente meno che nidi contenenti addirittura 200 uova di mantidi religiose, che data la temperatura delle nostre case, si potrebbero schiudere durante le feste.

Quindi attenzione - lo spiega anche il Mirror - a quelle pigne marroni e dure, che con un’osservazione più attenta in effetti sono diverse dalla struttura legnosa che conosciamo bene.

Daniel Reed che vive a Philadelphia aveva trovato due false pigne sul suo albero e, in un post su Facebook che è stato condiviso quasi 200mila volte, consiglia il metodo più veloce per liberarsene.

Occorre tagliare il ramo e portarlo subito fuori casa, magari in giardino, dove le uova si schiuderanno e gli insetti verranno lasciati al loro destino nel freddo dell’inverno. Molti sono i commenti di chi ha già avuto questa sgradevole esperienza e la casa invasa di centinaia di piccole mantidi religiose: Zoe afferma di avere visto questi nidi e di averli scambiati per delle pigne e Tessa preoccupata dice che va subito a controllare, mentre Susan ricorda che le mantidi religiose sono degli insetti molto importanti che mangiano gli insetti che danneggiano le piante e i giardini e non fanno male all’uomo.

Molly Kreuze di Springfield in Virginia ha visto spuntare centinaia di piccole mantidi religiose da un nido che si trovava sotto a un ramo del suo albero di Natale: in un attimo hanno invaso la casa, strisciando sui muri e sul soffitto. Kreuze però è anche una veterinaria e ama gli animali e dopo averle raccolte, non esclude di poter trovare una nuova casa per le sue piccole ospiti. L’anno prossimo però, scanso equivoci, comprerà sicuramente un albero di Natale artificiale.