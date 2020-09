Olanda, arriva "Greenpee" con i vespasiani ecologici che fertilizzano le aiuole

A quanto pare anche ad Amsterdam quello della pipì selvaggia è un problema di lunga data, soprattutto di notte vicino ai bar e ai pub dove non solo non si respira per il cattivo odore, ma sembra che alcuni palazzi abbiano chiari segni di erosione. Per non parlare del numero sempre maggiore di giovani che di notte, mentre cercano un luogo appartato per far pipì, cadono accidentalmente nei canali di cui è disseminata la capitale olandese.

Oltretutto dopo la riapertura dal lockdown causato dal Covid, la situazione si è oltremodo aggravata, perché molti non vogliono più recarsi nelle toilette pubbliche per paura del contagio, ed è decisamente aumentato il numero delle persone che hanno scelto l’alternativa della strada.

Così l’amministrazione di Amsterdam - riporta Upi - ha optato per una soluzione che accontenti sia il cittadino che ha bisogno di far pipì, che l’ambiente e il decoro urbano. I nuovi orinatoi hanno decisamente un bell’aspetto, compresa una fioriera in cima, ma soprattutto sono pieni di… cannabis.

Ma andiamo con ordine: questi cubi colorati che sembrano delle fioriere e sono distribuiti nei luoghi più frequentati, hanno un’apertura laterale dove gli utilizzatori possono orinare in tutta privacy, con uno sguardo alla fioriera sovrastante, realizzata come uno spazio verde che possa favorire la vita delle api e di altri insetti. La vera novità è il contenuto della vasca dove va a finire l’urina: fibre di canapa (cannabis), che non solo assorbono l’odore, ma favoriscono la formazione di un fertilizzante organico ricco di fosfati. Quando la vasca è piena, dei sensori avvisano gli addetti che possono svuotarla, così il mix di urina e canapa può essere utilizzato come fertilizzante nei parchi cittadini, nei giardini e nelle fattorie.

Il nome di questi "vespasiani green"? Ovviamente non si poteva non prendere spunto dalla famosissima Greenpeace, che si batte per l'ambiente. E dunque, ecco "Greenpee". Il motto? "Non tenertela, donala per usarla come fertilizzante". Un'economia più circolare di così!