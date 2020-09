I pappagalli bestemmiano davanti al pubblico: parco costretto ad allontanarli

I pappagalli sono apprezzati, oltre che per il loro piumaggio variopinto, anche per la loro capacità di parlare e ripetere vocaboli che sentono dagli umani. Ma non sempre il loro ''vocabolario'' è forbito e aulico, anzi, ci sono casi in cui dal loro becco escono soprattutto oscenità e parolacce. È il caso del parco di Lincolnshire, in Inghilterra, che è stato costretto ad allontanare cinque esemplari di cenerini che ospitava perché era diventata loro abitudine imprecare e bestemmiare.

I volatili avevano imparato queste ''espressioni'' scurrili durante il periodo di quarantena e, quando il parco ha riaperto, hanno iniziato a ''deliziare'' i visitatori con il loro repertorio, a dir poco sgradevole. Incredibile ma vero, la direzione del parco è stata costretta ad allontanare i pappagalli.

Certo, trovare dei pappagalli un po' sboccati non è difficile, ma il caso di cinque esemplari che bestemmiano è senza dubbio un caso unico. Quando il Lincolnshire Wildlife Park ha riaperto dopo la fine del periodo di lockdown, i visitatori sono rimasti a dir poco sconvolti sentendo cosa usciva dai becchi di questi pappagallini, tanto belli da vedere, quanto terribili da ascoltare. Un comportamento che, considerato l'alto numero di bambini che visita il parco, non poteva certo continuare. I gestori del parco ancora non hanno capito come questo possa essere successo, ma sicuramente gli animali hanno sentito queste imprecazioni durante il periodo di quarantena trascorso in gabbia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Oltretutto, le risate degli addetti allo zoo avrebbero anche incoraggiato i pappagalli a pronunciare parolacce e bestemmie, con un effetto tragicomico raccontato ai media britannici dal direttore del parco, Steve Nichols: ''Sembrava di stare in un vecchio film, dove tutti imprecano e ridono''. I cinque pappagalli adesso sono stati allontanati dal parco e divisi: vivranno tutti con altri pappagalli dal vocabolario più educato, con la speranza che possano imparare nuove parole e un po' di educazione.