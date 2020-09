Pappagallo vola sulla testa di una giocatrice e interrompe la partita di calcio

Vola, vola e finisce per appollaiarsi comodo comodo sulla testa della giocatrice. Un coloratissimo esemplare di pappagallo fa show allo stadio di Teresopolis, vicino Rio de Janeiro. Il pennuto ha interrotto il gioco facendo irruzione durante la partita di calcio femminile... Prima di volare in alto, dall'altra parte del campo, ha deciso di regalare qualche minuto di divertimento.

Il video è stato condiviso sul profilo Twitter di Abc News e ha mostrato a migliaia di utenti come una partita di calcio può essere interrotta da un pappagallo. Ara, questo il suo nome, si è poggiato sulla testa del difensore Bruna Benites. La giocatrice ha alzato le mani dopo che il pappagallo si è seduto suo capo. Lei è rimasta immobile, mentre le sue compagne di squadra si sono godute lo spettacolo.

PARROT PAUSES PLAY: Brazil women's national team had to call a time out during a scrimmage match after a macaw landed on a player's head. https://t.co/nxjZ8FB8sG pic.twitter.com/Ov4vJ8PJIf