The Office, la sigla della serie tv suonata da oggetti da ufficio: il video è virale su Twitter

Una tazza, un’agenda, un astuccio e una spillatrice ed è subito una colonna sonora. La bizzarra trovata è della youtuber Justine Stafford che sui social ha condiviso un video, diventato in poco tempo virale raggiungendo più di 75.000 condivisioni, con le note della celebre serie tv “The Office”. La parodia della sigla d’apertura del telefilm è stata realizzata esclusivamente con oggetti presenti negli uffici.

La musica della sit-com che è stata remake dell’omonima serie cult britannica - che ha avuto come protagonisti Rainn Wilson, John Krasinski, Jenna Fischer e B. J. Novak - si è fatta subito riconoscere dai fan che hanno ri-condivideso il tweet. Così The Office torna al centro dei media per un po’ in attesa che, chissà, possa tornare sugli schermi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.