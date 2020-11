Anya, il pastore tedesco campione di giochi di società: il video che sta divertendo il web

Se c'è una cosa che quasi tutti abbiamo riscoperto durante l'emergenza coronavirus, sono i buoni vecchi giochi in scatola, un modo sano e divertente per coinvolgere tutta la famiglia senza stare incollati davanti a uno schermo.

Quello che però i padroni di Anya non immaginavano, è che anche il loro dolcissimo pastore tedesco avrebbe partecipato con enfasi ai giochi di società insieme ai suoi amici "bipedi".

A quattro anni, Anya, che adora stare insieme ai suoi padroni, ha scoperto anche l'amore per i giochi in scatola, rispolverati durante il lockdown: dal Jenga alle carte, passando per il tris.

"Anya non smette mai di stupirci" commenta divertita la sua padrona, Lori Knoble, 55 anni. Lei e suo marito, John Knoble, che vivono a Cleveland, in Ohio, hanno preso il pastore tedesco in un allevamento locale, quando aveva appena 12 settimane. "Fin dall'inizio si è dimostrata incredibilmente intelligente e servizievole - racconta Lori - ci aiuta a prendere i vestiti dall'asciugatrice, ci porta il telecomando, e molto altro ancora".

E così finché un bel giorno di aprile, durante il lockdown, marito e moglie per divertirsi un po' hanno tirato fuori da un armadio la vecchia scatola di Jenga, il mitico gioco dei mattoncini impilati da sfilare senza far cadere la torre. "Ha iniziato a giocare, senza alcun addestramento, sembrava semplicemente aver intuito cosa doveva fare" spiega la padrona, esterrefatta. "Mi ha visto giocare e ha iniziato a imitarmi prendendo un mattoncino, stando attenta a non far cadere la torre, in modo del tutto naturale. E poi ha aspettato il nostro turno".

Lori e John, che sono rimasti di sasso di fronte all'intelligenza del loro cane, hanno filmato Anya in azione, e il video ha fatto il giro del web. Da quel momento, i due hanno insegnato ad Anya a partecipare a un sacco di giochi diversi, riprendendola e mettendo i video su YouTube. "Per noi Anya è davvero una benedizione - spiegano - e speriamo di donare un po' di speranza e di gioia a tutti diffondendo i suoi video".