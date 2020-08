Il pesce camaleontico si nasconde nella sabbia e aspetta la sua preda, il video è virale

Un pesce camaleontico che si nasconde nella sabbia in attesa della sua preda. A filmarlo nelle acque di Victoria, a sud dell'Australia, un sub professionista. Jules Casey ha infatti ripreso e pubblicato la scena su Instagram conquistando non solo i suoi followers ma la rete. Oltre 20mila le condivisioni.

E' stato lo stesso Jules Casey a scrivere sui suoi social che "è sicuramente uno dei pesci dall'aspetto più inquietante quando si mimetizza nella sabbia in attesa della sua preda".

Moltissimi i commenti al video che in poche ore è diventato virale. "Sembra un bulldog francese quando è sepolto nella sabbia" e "sono come i bulldog del mondo marino" scrivono due utenti. "Sembra il fossile di un carlino", commenta un altro.