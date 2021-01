Polli scatenati assaltano un McDonald's: interviene la polizia

Proprio quando si pensa di aver sentito ormai di tutto e di più a proposito di stranezze accadute nelle catene di fast food, ci si imbatte in questa storia in cui McDonald's conquista di diritto il primo posto del podio degli eventi bizzarri.

Un drive-thru della nota catena di “big M” nella contea di Warren, nel New Jersey, è stato attaccato - secondo quanto si apprende da Fox 5 - da uno "stormo" di polli arrabbiati. Il parcheggio del ristorante, situato sulla Route 31 South, si è trasformato nel set di una scena che ricorda il film horror del 1963 di Alfred Hitchcock "The Birds".

Secondo quanto riportato da Fox 5 i polli stavano inseguendo e molestando i clienti di McDonald's, prendendosela anche con le auto parcheggiate a cui non hanno risparmiato sonore beccate sulle gomme.

L’attacco, che all’inizio sembrava più un fatto buffo che pericoloso, in realtà si è fatto via via così violento da richiedere l’intervento della polizia di Washington Township, chiamata dai clienti sotto attacco.

L'ufficiale di polizia veterinaria della contea intervenuto sulla scena del crimine, Robbie Lagonera, è stato rapidamente in grado di riportare l’ordine catturando due polli "sospetti", che sono stati poi portati al “Common Sense for Animals”, un rifugio per animali dispersi, per ulteriori accertamenti in attesa di rintracciare il loro proprietario.

Il dipartimento di polizia di Washington Township ha pubblicato in proposito un divertente post sulla sua pagina Facebook, dando notizia del ritrovamento del proprietario dei polli che avevano scatenato il caos e ipotizzando ironicamente una possibile connessione tra le crocchette di pollo servite nel fast food e la causa dell’attacco.

"Non possiamo confermare in questo momento se [i polli] stessero prendendo di mira clienti specifici (con crocchette di pollo e panini in mano) o clienti a caso", si legge. "Secondo alcune voci questo attacco potrebbe essere stato organizzato come risposta al piano di McDonald's che ha in programma di lanciare a breve tre nuovi panini a base di pollo. Che sia solo una coincidenza?".

Il post è diventato virale ovviamente, grazie anche alla sua ironia, e in breve tempo sono stati trovati i proprietari dei polli.