Il presepe "spaziale" di Papa Francesco diventa un caso internazionale

Piazza San Pietro ha ospitato nel corso degli anni alcuni presepi decisamente poco ortodossi, ma quest'anno sembra sia atterrato Darth Vader in Vaticano

Un presepe "futurstico" in ceramica con tanto di astronauta e un personaggio che ricorda Darth Vader di Star Wars. La bizzarra natività inagurata l'8 dicembre in piazza San Pietro è ormai diventata un caso internazionale. Una opera brutta al limite del ridicolo, secondo i tradizionalisti, oppure un coraggioso manufatto artistico concettuale per i commentatori più positivi.

Sui social media la linea di pensiero predominante lo classifica come inquietante e assai poco rassicurante. Le immagini mostrano una rivisitazione delle tradizionali icone di Maria, Giuseppe e i tre magi, con i pastori che assomigliano a figure di scacchi cubiche e animali tozzi e quadrati.

Il presepe con Darth Vader in Vaticano

La Santa Sede ogni anno allestisce ogni anno un presepe differente, e quest'anno la linea particolarmente modernista affonda le proprie radici in un lavoro realizzato da alcuni studenti dell'Istituto d'arte Grue di Castelli, in provincia Teramo tra il 1965 a il 1975. Proprio alla grande corsa allo spazio di quegli anni sono dedicate le figure degli astronauti. Anni ricolmi di uno spirito positivo che si scontra con l'atmosfera di questo 2020. E in molti si sarebbero aspettati una scelta diversa da parte del cardinale Giuseppe Bertello, presidente del Governatorato .

"Con questa pandemia globale ci si aspettava un segno di rinascita", ha detto Alfredo Chiarelli, 65 anni, che da 30 anni vende articoli religiosi in piazza. "Ha confuso e rattristato molte persone", ha detto a Reuters.

Invece il monumentale allestimento abruzzese sta facendo il pieno di polemiche. E pensare che l'obiettivo del vescovo di Teramo, monsignor Leuzzi – già cappellano della Camera – quando ha offerto al Papa l'allestimento natalizio lo ha fatto solo per aiutare la zona di Castelli, duramente provata dal terremoto.

Questo è il presepe in Piazza San Pietro ?

Io resto per un presepe semplice e chiaro. Perchè anche un bambino deve capire il mistero della nascita di Gesù pic.twitter.com/RgfKUigEMj — Alberta Manzoni (@albertamanzoni) December 13, 2020

Non è così male come dicevano, il presepe di San Pietro.#presepe pic.twitter.com/Vyg3m8V8nn — massimo carloni (@zeriantisisma) December 12, 2020

Se pensavi che il presepe del Vaticano fosse brutto, dai un occhiata a questo davanti alla chiesa di Saint-Eustache a #Parigi pic.twitter.com/PdueQmtcgL December 15, 2020