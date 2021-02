La romantica proposta di matrimonio con la "Bella Addormentata": il video diventa virale

Un momento davvero indimenticabile per lei, che ha visto il suo cartone preferito... modificato, alla fine, dal fidanzato regista per la proposta

Quando Sthuthi David, una giovane cardiologa australiana, è entrata in quel cinema, prima del lockdown, era proprio felice perché stava per rivedere il suo film Disney preferito, la "Bella Addormentata". Oltretutto seduto vicino a lei c’era Lee Loechler, il regista di cui era innamorata fin dai tempi della scuola superiore. Sthuthi già pregustava un pomeriggio romantico con il suo fidanzato, ma non avrebbe mai immaginato di entrare letteralmente in una fiaba che le avrebbe cambiato la vita.

Lee aveva lavorato più di sei mesi con l’illustratrice Kayla Coombs per “modificare” in maniera appropriata alcune sequenze della Bella Addormentata, sostituendo le immagini dei protagonisti originali con quelle di Lee e Sthuthi.

Ma riprendiamo il nostro racconto. Siamo arrivati alla scena finale del film: la Bella Addormentata giace nel suo letto e all’improvviso arriva il bel principe. Sthuthi è concentrata sulla scena, però c’è qualcosa che non la convince: la Bella Addormentata non è bionda, ha i capelli scuri e un volto che le ricorda qualcuno. Il principe la bacia e si volta sorridente verso gli spettatori. È a quel punto che Sthuthi comincia a capire. Il principe leggermente stempiato non può essere che Lee, e la Bella Addormentata è sicuramente lei!

Le sorprese non sono ancora finite. Il principe, nel cartone, tira fuori una scatolina e la apre verso la Bella Addormentata, mostrando un bellissimo anello di brillanti. Ma poi, cosa succede? Il principe richiude la scatolina e la lancia verso la platea del cinema. In quel momento Lee si alza, prende al volo la scatolina lanciata dal principe, la apre e mostrando l’anello di brillanti, si rivolge a Sthuthi e le recita la proposta di matrimonio più romantica di sempre, sotto lo sguardo partecipe della Bella Addormentata e del Principe e tra gli applausi del pubblico in sala, tutti amici e parenti dei due ragazzi.

Una sorpresa veramente indimenticabile per Sthuthi e un successo professionale anche per Lee che ha pubblicato il video su Instagram e ha ricevuto tantissime visualizzazioni, tanto che il filmato viene condiviso e ricondiviso senza sosta sebbene siano passati mesi.

Molto soddisfatta anche Kayla Coombs, l’illustratrice che ha lavorato con Lee per più di sei mesi: «Siamo riusciti a ricreare persino dei dettagli molto particolari, come il modo in cui Sthuthi aggrotta le sopracciglia quando guarda Lee. È stato un piacere partecipare a questo progetto» dice alla Bbc.

Lee ha organizzato tutto nei minimi particolari, dall’affitto della sala, all’invito ad amici e parenti, al momento in cui afferra la scatolina che gli viene lanciata dallo schermo, fino all’insegna del cinema che recita “Congratulazioni Sthuthi e Lee”. Sul suo profilo Instagram ha dichiarato: «La cosa più bella al mondo è vedere la persona più intelligente che conosco completamente sbalordita e sapere che potremo vivere felici e contenti insieme per tutta la vita».