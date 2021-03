Filma il compleanno del suo fidanzato ma non prevede il finale... con proposta di matrimonio

A un certo punto il festeggiato si alza e, come se niente fosse, si rivolge alla fidanzata che lo stava filmando con un anello di fidanzamento: la proposta è arrivata in un momento inaspettato

Una proposta di matrimonio non è proprio una cosa come un’altra. E, ovviamente, non capita tutti i giorni di chiedere al tuo partner di condividere insieme la tua vita futura.

Quindi organizzare per bene questo momento può essere piuttosto snervante. L'occasione giusta, il modo giusto, insomma non è proprio come bere un bicchier d’acqua.

E poi un momento così speciale, ammesso che la proposta sia accolta (ma questo diamolo per scontato), sarebbe bello fosse in qualche modo ricordato per sempre. E allora magari si ricorre all’aiuto di qualche amico o parente disposto ad immortalare l’istante così magico per poterlo rivedere per sempre.

Ma non a tutti capita di filmare in prima persona questo momento, tra l'altro senza minimamente immaginare quello che sta per accadere. Ed è prevedibile quale shock emotivo ciò possa scatenare nell’inconsapevole videomaker.

È proprio quello che è accaduto ad una giovane donna, che è riuscita inconsapevolmente a catturare in prima persona questo momento, con una incredibile reazione di felicità e stupore.

Mikayla Atkinson ha caricato il video su TikTok, dove è conosciuta come @mikaylamarieeeeee e da allora ha totalizzato più di 8,6 milioni di visualizzazioni.

Il video ritrae il suo partner, che è seduto accanto a lei, mentre festeggia il suo 33esimo compleanno circondato da amici e parenti. In realtà – ma questo Mikayla ancora non lo sa – ci sarà anche dell’altro da festeggiare.

Con una bella torta sul tavolo di fronte a lui, il gruppo di parenti inizia a cantargli, non senza qualche stonatura, il classico “Happy birthday to you”, compresa Mikayla che sta riprendendo la scena.

Dopo il tradizionale e benaugurante soffio per spegnere le candeline, qualcuno tra i presenti gli chiede di esprimere un desiderio il suo futuro. E qui il colpo di scena è veramente da premio Oscar. Perchè Mikayla non aveva proprio idea che quello che stava per dire il festeggiato le avrebbe cambiato la vita per sempre.

Il giovane si alza dalla sedia, si volta verso di lei e le dice che vuole sposarla entro quest’anno. Poi si inginocchia e le porge un anello.

Stordita dal gesto inaspettato, si sente in un frammento di video la ragazza che dice: "Mi stai prendendo in giro?!"

Da quando è stato pubblicato, il video ha ottenuto 2,1 milioni di like e ha ricevuto più di 6.000 commenti. Uno fra tutti (sentire per credere) diceva all’incirca “Il vostro coro di buon compleanno è da codice penale!”.