Napoli, fuochi d'artificio in Galleria: la proposta di matrimonio più trash dell'anno

Palloncini a forma di cuore, un tappeto rosso e persino i fuochi d’artificio per una proposta di matrimonio. Potrebbe già bastare così per entrare nell’olimpo delle proposte di matrimonio più romantiche (e "trash") della storia se non fosse che il futuro sposo ha scelto come set la Galleria Umberto I di Napoli.

La proposta di matrimonio, immortalata in un video postato sulla pagina Facebook di Identità Insorgenti, sta facendo il giro del web e in poche ore è diventato virale. L’autore ha deciso di ambientare al centro della centralissima galleria di fine Ottocento a ridosso di via Toledo, tra piazza del Plebiscito e il Teatro San Carlo, il bizzarro momento. La sposa ha attraversato la galleria camminando sul tappeto rosso allestito per l’occasione accompagnata da musica ad alto volume e, infine, anche dai fuochi d’artificio.

L’episodio non è passato inosservato al popolo di internet che ha ammonito il comportamento. “Io con una proposta di matrimonio del genere sarei scappata a gambe levate. Che tamarrata oltre al fatto che lo avrei denunciato” scrive Chiara. “Solo per questo gli avrei detto di no” ribatte Giovanna. E c’è chi, poi, si indigna per aver abusato di un luogo pubblico e di pregio come quello: “Rispetto per un monumento del genere - scrive Livia -. Che ignoranza. Tutto è tranne romantico”.