Proposta di matrimonio: accende le candele per essere romantico e incendia casa

Erano due settimane che Albert Ndreu di Sheffield nello York in Inghilterra stava preparando il momento in cui avrebbe dichiarato tutto il suo amore a Valerija e le avrebbe chiesto di sposarlo.

L’anello l’aveva comprato, bastava organizzare il momento romantico della dichiarazione.

Voleva preparare qualcosa di speciale per la sua dolce Valerija e allora ha deciso di decorare il suo piccolo appartamento. Con 100 candeline ha composto la scritta “Marry me?” (vuoi sposarmi) sulla moquette del soggiorno e in più ha pensato bene di sparpagliare sul pavimento più di 60 palloncini colorati. Sopra a un piccolo tavolino due calici e una bottiglia di Chianti e musica romantica in sottofondo, candeline accese, e dopo quattro ore di lavoro Albert era molto soddisfatto della sua opera.

Ora non rimaneva che andare a prendere Valerija e portarla nel loro nido d’amore dove avrebbe potuto finalmente chiederle di sposarlo.

Ma spesso il diavolo ci mette la coda e quelle belle candeline disposte così bene sul pavimento, come riporta il Mirror, hanno deciso di sciogliersi un po’ troppo e le fiamme hanno raggiunto la moquette.

Erano le 20,30 quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto e dopo qualche ora del monolocale rimaneva ben poco, distrutto dalle fiamme e dal fumo. Ma una storia d’amore non poteva finire così. Infatti, tra lo sconcerto un po’ divertito dei presenti Andrea non si è perso d’animo e in mezzo alle macerie fumanti si è inginocchiato, ha fatto la sua dichiarazione d’amore e Valerija ha risposto con un bel “sì”.

Le nozze saranno celebrate il giorno dell’anniversario dell’incendio e invitati d’onore saranno senz’altro i vigili del fuoco.