Dopo 20 filler, a 22 anni è la donna con le labbra più grandi del mondo

Un ritocco alle labbra con una sapiente dose di filler non si nega a nessuno ed è ormai diventata una pratica piuttosto comune. L’importante, non per banalizzare la cosa, è mantenere il senso della misura.

Ma è di questi giorni la vicenda di una giovane ventiduenne che – non contenta di aver quadruplicato le dimensioni delle sue labbra - si è appena sottoposta alla ventesima iniezione di filler e sembra abbia intenzione di proseguire finché le sue non saranno le labbra più grandi del mondo. Lo racconta il Daily Mail.

Andrea Emilova Ivanova, di Sofia, Bulgaria, ha speso migliaia di euro in cliniche estetiche a forza di iniezioni di filler per le labbra.

Soprannominata la Barbie umana, la giovane dopo essersi fatta praticare l’ultima iniezione ha condiviso una sua foto con i suoi quasi 70.000 followers su Instagram per mostrare le sue labbra in continua crescita.

Andrea, che ha iniziato la sua trasformazione nel 2018, ha sborsato circa 135 sterline (poco più di 150 euro) per ogni trattamento, ma ha candidamente ammesso di aver perso il conto di quanto ha speso nel corso degli anni.

La studentessa di filosofia ha aggiunto che mentre probabilmente già oggi ha le labbra più grandi al mondo, continuerà a fare altri trattamenti finché non sarà completamente soddisfatta del risultato.

"Mi piacciono molto le mie nuove labbra anche se dopo ogni iniezione mangiare è molto difficile”, ha ammesso la ragazza, “ma i giorni peggiori sono il secondo ed il terzo dopo il trattamento. Per fortuna almeno non ho limitazioni nella scelta del cibo”.

“Vorrei fare ancora altri filler ma i medici pensano che sia sufficiente così” prosegue “anche se in realtà io vorrei un 'musetto' ancora più grande. Il mio medico ha detto che mi farà altri trattamenti, anche se dovrò aspettare ancora qualche mese”.

Andrea ha aggiunto che riceve dozzine di commenti da fan entusiasti che si complimentano per le dimensioni delle sue labbra, e che le hanno persino fatto proposte di matrimonio.

Ma non tutti sono fan delle sue caratteristiche “sovradimensionate” e la studentessa ha ricevuto anche dure critiche da parte di utenti dei social che la hanno accusata per le sue cure estetiche estreme: "Ricevo commenti sia positivi che negativi, anche se in genere sono le donne a scrivere la maggior parte di quest’ultimi”.

Nonostante ciò, Andrea rifiuta di preoccuparsi di ciò che la gente pensa delle sue labbra, aggiungendo l’unica cosa che conta è la sua opinione.

“Sono di larghe vedute – conclude - e penso che le persone dovrebbero essere libere di scegliere ciò che per loro è grande, più grande o troppo grande. Per me non ci sono limiti”.