"Mamma, ci sono centinaia di ragni enormi nella mia cameretta": il video impressionante diventa virale

Claudia Domrose, makeup artist tedesca vive ormai da qualche anno a Sidney in Australia, terra ancora selvaggia dove squali, serpenti, coccodrilli e soprattutto ragni la fanno da padrone.

La sua casa si trova sulle spiagge a nord della grande città e qualche giorno fa ha fatto una scoperta veramente terrificante.

Alle 10 del mattino sua figlia l’ha chiamata dalla sua camera perché c’erano alcuni ragni sulla finestra. Claudia ha subito riconosciuto il “ragno cacciatore”, fortunatamente uno dei ragni meno pericolosi che vivono in Australia. Il suo morso può procurare dolore intenso ma non è mortale.

Davanti alla finestra ci sono le tende e quando Claudia le tira da parte, ecco spuntare 50 o 60 ragni che formano una massa vibrante. In quel momento sua figlia le dice di guardare dall’altra parte della stanza dove c’è un gruppo di ragni ancora più numeroso.

Claudia non si perde d’animo e mentre riprende con il cellulare tutta la scena, decide il da farsi: lasciarli stare. A lei in fondo piacciono i ragni cacciatori, e poi questi sono dei piccoli, e se ne andranno sicuramente via… è la natura. Per non terrorizzare la figlioletta e farle prendere coraggio, Claudia ha deciso di lasciarla comunque dormire di nuovo nella sua camera.

Claudia ha pubblicato il video online e tra i commenti, qualcuno suggeriva di telefonare subito agli sterminatori o addirittura di bruciare la casa. Un consiglio quantomeno inopportuno, perché la casa di Claudia è bruciata davvero l’anno scorso e lei è riuscita a salvare miracolosamente i suoi bambini. Sarà per quello che adesso dei semplici ragni non le fanno paura?

Il video di Claudia ripubblicato da Abc News:

"Should we burn the house down?"



A mother in Australia found in her daughter's room what can only be described as too many spiders. https://t.co/i7Rrb8xcMg pic.twitter.com/sUka3I5exf