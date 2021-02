San Valentino, moglie gelosa condivide sui social il "regalo" al marito: il video diventa virale

Il regalo di San Valentino fatto in casa da una donna è diventato virale dopo che lei ha deciso di inviare a suo marito un messaggio di avvertimento per celebrare l'occasione.

Il 14 febbraio è di solito l’occasione più adatta per dimostrare alla tua dolce metà quanto la apprezzi, ma l'utente di TikTok Gloria ha invece deciso di ricordare al suo partner che non è cieca alla sua attività sui social media. Lo racconta il Mirror.

In un video intitolato "Cosa hai regalato al tuo uomo per San Valentino?", Gloria crea un supporto in polistirolo nel quale inserisce dei bastoncini di legno, ciascuno con attaccata la foto di una donna a cui il marito ha inviato un like su Instagram.

Dice: "Dato che tutti condividono ciò che hanno ricevuto dal loro partner per San Valentino, ho pensato di condividere il mio regalo. Allora, ho preparato per mio marito questa graziosa scatolina e l'ho riempita con le foto di tutte le foto delle ragazze che gli piacevano su Instagram. Spero gli piaccia!"

La clip ha raccolto oltre 4,3 milioni di visualizzazioni e 17.000 commenti, con molte persone divise sul fatto che la cosa fosse stata una mossa geniale oppure "meschina".

Una persona ha commentato: "Se gli sono piaciute le donne nelle foto... allora sono abbastanza sicuro che apprezzerà il regalo".

Un secondo ha detto: "Siamo solo a febbraio ma di certo possiamo già darti il premio per la miglior moglie dell’anno”. Un terzo ha commentato: "Bella idea, ragazza. L’avrai fatto di certo felice."

E un altro ha aggiunto: "Io avrei bisogno di una scatola più grande".

Ma non tutti erano entusiasti dell'idea, un commento era all’incirca di questo tenore: “Come fargli capire che è un meschino senza dirglielo in faccia”.

E ancora un altro in vena di humor ha scritto: "All’improvviso mi rendo conto di quanto sia bello essere single".

Ma tutti erano d'accordo sul fatto che avrebbero visto volentieri la reazione del partner alla vista del regalo, come qualcuno ha commentato: "È il miglior regalo visto per San Valentino. Per favore pubblica una clip con la sua reazione".

E un altro si è raccomandato: "Per favore taggatemi, quando Gloria pubblicherà la seconda parte!"