"Abbiamo provato la regola del 3x3 nel nostro matrimonio e non siamo mai stati così felici": la confessione diventa virale

La confessione di una mamma anonima su un sito specializzato: "Abbiamo provato questa tecnica per avere più tempo per noi"

Diventare genitori è senz'altro bellissimo ma può essere anche molto stancante e, se non si è ben organizzati, il tempo libero a disposizione prima svanisce in un baleno. E questo, a lungo andare, può diventare fonte di insoddisfazione per la coppia.

Se ne parla molto su internet, dove come di consueto ci si scambia consigli e trucchi, e su Kidspot, sito australiano specializzato nella genitorialità, è comparso il post di una mamma anonima che sta letteralmente spopolando: la donna lascia un consiglio a tutti i genitori che non hanno mai tempo per sè.

Questa mamma ha raccontato che la scelta di adottare la regola del "3x3" è stata presa quando, un giorno, lei ha trovato il marito mentre schiacciava un pisolino non previsto mentre i loro bambini erano svegli. Ne era seguita la "solita" litigata, e i due hanno deciso di dare una svolta: a proporre la regola è stato lui, che ne aveva sentito parlare da una coppia di amici che si erano rivolti a un consulente matrimoniale.

La tecnica è semplicemente questa: ogni genitore ha 3 ore libere nell'arco della settimana. La donna, sul web, ha spiegato che queste 3 ore possono essere prese tutte insieme o spezzettate in più giorni, ma il segreto è spendere questo tempo da soli, senza costrizioni, facendo quel che più piace. In più, altre 3 ore devono essere aggiunte per la coppia: dunque un bonus di altre 3 ore alla settimana da passare esclusivamente con il partner, per rafforzare il rapporto. Potrebbe essere un appuntamento, o mezz'ora ogni sera quando i bambini vanno a dormire.

La mamma anomina ha rivelato a Kidspot: "Stiamo sperimentando questa regola da un mese, e sono sconvolta se penso a quanto ci sia stata d'aiuto. È successa una cosa profonda e meravigliosa: tutto il risentimento che ci portavamo dentro, il cancro silenzioso che si mangia i matrimoni, è scomparso spontaneamente".